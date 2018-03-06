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  1. Vücudunuza bahar gelsin!
  2. Beyin tümörünün düşmanı ‘yeşil’

Afrodizyak

Şifalı baharatlardan gerilimi azaltıp, mikropları öldürüyor. Kolon kanserini önlüyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor

Afrodizyak kekik
Sofraların vazgeçilmez baharatlarından gelen , A, C, E, K vitaminleri ile potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum mineralleri içeriyor. Pek çok sağlık problemine şifa olan kekik, cinsel hayata da güç veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi ve karaciğeri koruyor. Dğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yüksek tansiyonu düşürüyor.
Kolon kanserini önlüyor.
Meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor.
Enfeksiyonları önlüyor.
Cilt sağlığını koruyor.
Astım bronşiti, öksürüğü ve ateşi kesiyor.
Saçları besliyor.
Solunum yollarını açıyor.
Kemikleri güçlendiriyor.
Rahatlatıyor. Stresi bitiriyor.
Gözleri koruyor.
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