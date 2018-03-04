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Kulak sı ihmale gelmiyor

Hem çocukları hem yetişkinleri etkileyen kulak sı, zaman zaman dayanılmaz oluyor. Bu ağrının altında reflü ve zona hastalıkları bile yatabiliyor. Uzmanlar, “Ağrı geçmiyorsa doktora gidin. İhmal etmeyin” diyor

Kulak ağrısı ihmale gelmiyor
Her yaş grubunda görülen bir sağlık problemi olan kulak sı, işitme kaybı, çınlamayı beraberinde getiriyor. Tıbbi olarak 'Otalji' adı verilen ağrıların altında enfeksiyonlardan, travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kulak ağrısı yaşanan durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora muayene olmak gerekiyor. Acıbadem International Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aras Şenvar, ağrının önemsenmediğinde daha önemli sorunlara yol açabileceğini belirtiyor. Kulak ağrının altında yatan nedenleri şöyle sıralıyor...

Orta Kulak Enfeksiyonu: Üst solunum yolu enfeksiyonlarını takip eden günlerde ortaya çıkıyor. Doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerektiren ağrı birkaç saat veya gün içerisinde geçiyor.

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi: 2-7 yaş grubu çocuklarda sıkça karşılaşılıyor. İşitme kayıplarına da neden oluyor. Bu nedenle önce ilaç tedavisi, gerekirse de cerrahi tedaviye başvurmak gerekebiliyor.

Dış Kulak Enfeksiyonu: Dış kulak yolunu kaplayan derinin sık ıslanması ve nemlilik oluşmasıyla meydana geliyor. Şiddetli ağrı ile kendini gösteren sorun antibiyotik ve lokal pansuman ile tedavi edilebiliyor.

Kulak Salgısının Birikmesi: Kulak kiri denilen dış kulak yolunun doğal salgısı bazı durumlarda kulak yolunda birikip sertleşerek ağrıya neden olabiliyor. Bu durumda kulağın doktor tarafından temizlenmesi gerekiyor.

Zona Hastalığı: Herpes Zooster virüsü ile oluşan ve zona diye bilinen viral enfeksiyonlar kulak kepçesi ve dış kulakta yerleşerek ağrıya neden olabiliyor.

Diğer hastalıklar: Diş hastalıkları, gırtlak sorunları, boyunda lenf bezleri ile ilgili sorunlar, reflü, boyun omurları ile ilgili hastalıklar, adale spazmları kulak ağrısına neden olabiliyor.

SAĞIR YAPABİLİR!
Orta kulak iltihabına bağlı olarak ortaya çıkan kulak ağrısı, işitme kayıplarını da beraberinde getirebiliyor. Çocuklarda ve yetişkinlerde sık görülen bu ağrı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrının oluştuğu andan itibaren hastaya doğru tedavinin uygulanması gerekiyor. Genellikle antibiyotik yöntemi ile uygulanan ve 10 gün süren bu tedavinin aksatılmaması büyük önem taşıyor. Aksi takdirde hastada işitme kayıpları görülüyor.

DOĞAL REÇETELER
Dayanılmaz olan kulak ağrısı, evde hazırlanan doğal yöntemlerle azaltıyor. Bunun için 1 çay kaşığı susam tohumu yağına bir diş sarımsak atın. Cezveye koyduktan sonra hafifçe ılıtın. Daha sonra yağdan 3-4 damlayı ağrıyan kulağınıza damlatın. Isı da kulak ağrısını hafifletici etki gösterir. Kulağınıza ısı uygulamak için küçük bir fincan tabağını ısıttıktan sonra havluya sararak kulağınızın üstüne koyun. Bu ağrınızın azalmasını sağlayacaktır.
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