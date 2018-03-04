Çikolata aşka deva

Tadına doyulmayan, sevmiyorum diyenin neredeyse hiç olmadığı çikolata, hem ağzımızı tatlandırıyor. Hem sağlığımızı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren çikolata, cinsel hayata da renk katıyor. İçerisindeki feniletlamin maddesi ile hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğugiderip çiftlerin yüzünü güldürüyor.Libidoyu artırıyor. Kanserden ve Alzheimer hastalığından da koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...
Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor. Kötü kolesterolseviyesini düşürüyor. Antioksidan özelliği ile kanserden koruyor. Beyin kanaması riskiniazaltıyor. Vücuda enerji vezindelik veriyor. Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor. Kan şekeri seviyesini dengeliyor. Mutluluk veriyor. Huzursuzluğu ve stresi önlüyor. Cildi besliyor ve gençleştiriyor.
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