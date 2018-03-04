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Yol Durumu
  1. Vücut tipi krizin habercisi
  2. Kulak ağrısı ihmale gelmiyor

aşka deva

Ağzımızı tatlandıran , cinsel arzuyu artırıyor. Kanserden ve ’dan koruyor. İnme riskini azaltıyor

Çikolata aşka deva
Tadına doyulmayan, sevmiyorum diyenin neredeyse hiç olmadığı çikolata, hem ağzımızı tatlandırıyor. Hem sağlığımızı koruyor. Mutluluk hormonunu harekete geçiren , cinsel hayata da renk katıyor. İçerisindeki feniletlamin maddesi ile hazzı yükseltiyor. Cinsel soğukluğu giderip çiftlerin yüzünü güldürüyor. Libidoyu artırıyor. Kanserden ve hastalığından da koruyan çikolatanın diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kakao, kalbi koruyor. Damar hastalıklarını önlüyor.
Kötü kolesterol seviyesini düşürüyor.
Antioksidan özelliği ile kanserden koruyor.
Beyin kanaması riskini azaltıyor. Vücuda enerji ve zindelik veriyor.
Bağırsakları çalıştırıyor. Böbrekleri besliyor.
Kan şekeri seviyesini dengeliyor.
Mutluluk veriyor. Huzursuzluğu ve stresi önlüyor.
Cildi besliyor ve gençleştiriyor.
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