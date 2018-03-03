Geçmeyen öksürük veremin habercisi
Öksürük, kilo kaybı, nefes darlığı gibi şikayetler, verem hastalığını işaret ediyor. Uzmanlar, “İlaçlarınızı aksatmayın. Aksi takdirde verem, ölümle sonuçlanabilir” diyor...
DÜŞMANI GÜNEŞ!
Verem mikrobunun güneş girmeyen ortamlarda uzun süre canlı kalabileceğini belirten Dr. Ülger, hayatı tehdit eden bu hastalığın, en büyük düşmanının güneş olduğunu dile getiriyor. Verem, daha önce bu hastalığın tedavisini gören veya tedaviye devam edenlerin öksürme ve konuşmaları sırasında havaya yayılan mikroplarının solunması ile diğer insanlara bulaşıyor. Tedavi olmayan bir veremli, her yıl yaklaşık 10-15 kişiye bu mikrobu bulaştırmış oluyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Enfekte olan kişilerin yüzde 5'i bazen 1-2 yıl içinde verem hastası olabiliyor. Yüzde 5'inde ise verem mikrobu sessiz ve sinsice senelerce bekliyor. Vücut direncinin düştüğü durumlarda, bu mikrop çoğalıyor ve kişi 'Verem hastası' oluyor. Verem mikrobu genellikle 5 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar, bağışıklığı baskılayan tedavi alan kişiler, kronik böbrek yetmezliği, lösemi ve kanser hastalarını tehdit ediyor.
BELİRTİLERİ NELERDİR?
Sinsi ilerleyen verem, uzun süren öksürük ile kendisini belli ediyor. Bunların yanında ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, yorgunluk, kan tükürme, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı da görülüyor. Hastalık, balgamın mikroskopla incelenmesi ve kültürü ya da akciğer grafisi ile teşhis edilebiliyor.
TEDAVİSİ 6 AY SÜRÜYOR
Veremin tedavisi genellikle 6-9 ay sürüyor. Tam tedavi için ilaçların aksatılmadan kullanılması gerekiyor. Aksi takdirde verem mikrobu, ilaçlarla birlikte direnç kazanıyor. Bu da hastalığın tedavisinin 16-24 ay sürmesine neden oluyor.
KORUNMAK İÇİN NELER YEMELİ?
Verem mikrobundan korunmanın yolu sağlıklı beslenmekten ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmaktan geçiyor. Bunun için su besinler öneriliyor... Sarımsak: Mikropları yok etmeye yardımcı oluyor. Çiğ veya pişmiş olarak tüketildiğinde bağışıklığı artırıyor. Tüberkülozu önlüyor.
Muz: Verem hastalarının bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor.
Elma: Tüberkülozdan koruyor.
Karabiber: Tüberküloz ile ilgili göğüs ağrılarını hafifletiyor.
Ceviz: Tüberküloz hastalarının vücut direncini artırıyor.
Nane: Anti-bakteriyel özelliği ile verem tedavisinde alınan ilaçların tehlikeli yan etkilerini önlüyor.
Çam fıstığı: Akciğer hastalıklarından koruyor. Veremin ve demir eksikliğinin etkilerini azaltıyor.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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