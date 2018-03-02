Aşk taneleri

Kabuğundan, çekirdeklerine, tanesinden suyuna kadar tam bir vitamin deposu olan nar, sağlık saçıyor. C vitamini, demir, potasyum, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengin olan nar, aşkın ömrünü uzatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren nar, kandolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm sayısını da yükselten nar, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Narın faydaları şöyleözetleniyor:
Kanser riskini düşürüyor. Kalp sağlığını koruyor. Yorgunluğu gideriyor. Damar sertliğini gideriyor. Cildi güzelleştiriyor Öksürüğü geçiriyor. Gribe iyi geliyor. Bağırsakları temizliyor. Kabızlığı önlüyor. Cinsel isteği tetikliyor. Baş ağrısını geçiriyor.
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