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Aşk taneleri

Aşk taneleri
Kabuğundan, çekirdeklerine, tanesinden suyuna kadar tam bir vitamin deposu olan nar, sağlık saçıyor. C vitamini, demir, potasyum, B1 ve B2 vitaminleri açısından oldukça zengin olan , aşkın ömrünü uzatıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren nar, kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm sayısını da yükselten nar, bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Narın faydaları şöyle özetleniyor:

riskini düşürüyor.
Kalp sağlığını koruyor.
Yorgunluğu gideriyor.
Damar sertliğini gideriyor.
Cildi güzelleştiriyor
Öksürüğü geçiriyor.
Gribe iyi geliyor.
Bağırsakları temizliyor.
Kabızlığı önlüyor.
Cinsel isteği tetikliyor.
Baş ağrısını geçiriyor.
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