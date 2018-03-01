Fazla kilo bağırsak kanseri yapar
Kolon kanseri, toplumda her 20 kişiden 1’inde görülüyor. Yaşlıları olduğu kadar, gençleri de tehdit ediyor. Bu hastalıktan korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli kontrolleri yaptırmaktan geçiyor
Beslenmenize dikkat edin: Kalın bağırsak kanserinin sağlıksız beslenme ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Aşırı yağlı yiyecekler, hayvansal yağ tüketimi ve kırmızı et ağırlıklı beslenme, kalın bağırsak kanserine zemin hazırlıyor. Salam, sucuk, sosis, pastırma gibi işlenmiş ve katkılı etten uzak durulması öneriliyor. Her gün yeterli ölçüde sebze ve meyve tüketmek gerekiyor.
Sigarayla vedalaşın: Yapılan araştırmalar, alkol kullanımının kolon ve rektum kanserine zemin hazırladığını gözler önüne seriyor. Günde 50 gram ya da daha fazla alkol içenlerde kolon kanserine yakalanma riski 1 buçuk kat artıyor. Sigara ve alkol birlikte kullanıldığında kolon kanseri riski daha da artıyor.
Fazla kilolardan kurtulun: Fazla kiloların sağlığa verdiği zarar, bilimsel çalışmalarla ortaya konuluyor. Diyabetten kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok soruna yol açan aşırı kilo, kolon kanserine de zemin hazırlıyor. Her 5 kiloluk artış, kolon kanseri riskini yüzde 5 artırıyor.
Egzersiz yapın: Modern çağın insan sağlığına verdiği en büyük zararlardan biri olan hareketsizlik hızla yaygınlaşıyor. Oysa her gün en az 45 dakika tempolu egzersiz ya da haftanın en az üç günü en az 30 dakikalık düzenli yürüyüş kolon kanserinden de korunmada büyük fayda sağlıyor.
Tarama testlerini yaptırın: Ailede kanser öyküsü varsa bu testlerin yapımına daha erken yaşlarda başlamak, erken tanı için büyük fayda sağlıyor. Çünkü ailede 1. derece yakınlarda kolon kanseri olması, kanser riskini 2-4 kat artırıyor.
Kalsiyum ve D vitaminine dikkat: Kalsiyum ve D vitamini bağırsaktaki zararlı toksikleri engelliyor. Kansere yol açan inflamasyonu (yangı) baskılıyor. Hücre çoğalmasını önlüyor.
Stresten uzak durun: Yoğun ve sürekli stres, bağışıklık sistemini çökertiyor. Diğer taraftan düzenli uyku da kanserden korunmada önemli rol oynuyor.
KİMLER RİSK ALTINDA?
50 yaşın üzerindeki kişiler.
1. derece yakınlarında kalın bağırsak kanseri olanlar.
Daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri tanısı almış olanlar.
8 yıllık kronik iltihabi bağırsak hastalığı bulunan kişiler...
ERKEN TEŞHİSTE KOLONOSKOPİ ÖNEMLİ
Kolon kanserinin teşhisinde, kolonoskopi yöntemi büyük önem taşıyor. Kalın bağırsak kanseri, 'polip' denilen iyi huylu tümörlerin zemininde gelişiyor. Bu poliplerin kolonoskopi sırasında çıkarılarak kanser gelişiminin önlendiğini belirten Prof. Dr. Nurdan Tözün "Son yıllarda tarama programları nın da yaygınlaşmasıyla kolon ve rektum kanseri tespit edilen hasta sayısı artıyor. Kolon kanserinin sıklığının genç yaşlarda artış göstermesi üzerine tarama yaşının 40-45'e çekilebilir. Kolonoskopi kolon kanseri sıklığını yüzde 80 azaltıyor" açıklamasını yapıyor.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Karın ağrısı
Makattan kan gelmesi. (Makattan gelen kan çoğunlukla hemoroide bağlandığından yanıltıcı olabiliyor. Bu nedenle mutlaka uzmana görünün.)
Dışkıda taze kan olması
Bağırsak alışkanlığında değişme (Kabız ya da ishal...)
Açıklanamayan kilo kaybı.
Kansızlık. (Baş dönmesi, halsizlik)
KORUNMAK İÇİN NELER YEMELİ?
Kuşburnu
Kivi
Kırmızı Biber
Domates
Havuç
Kayısı
Vişne
Fındık
Ceviz
Kara üzüm
Kiraz
Semizotu
Ahududu
Böğürtlen
Erik
Elma
Şeftali
Bezelye
Soğan
Patates
Soya fasulyesi
Kakao
Turp
Yeşil çay
Sarımsak
Yeşil soğan
Etiketler: kanser , fazla kilo
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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