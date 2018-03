Fazla kilo bağırsak kanseri yapar

arasındaolarak bilinen ve sindirim sistemininen son kısmında yer alan bölgedegelişen kolon kanser i, her 20 kişiden 1'indegörülüyor. Ülkemizde de hem kadınlardahem erkeklerde en sık görülen 3'üncükanser türü olarak biliniyor. Sinsi ve sessizilerlediği için tanı aşaması gecikiyor.kalın bağırsak kanserinin,önlenebilir bir tür olduğunu belirtiyor. 1-31Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayıkapsamında, bu hastalıktan korunmak için7 hayati bilgi veriyor...Kalınbağırsak kanserinin sağlıksız beslenmeile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Aşırı yağlıyiyecekler, hayvansal yağ tüketimi vekırmızı et ağırlıklı beslenme, kalın bağırsakkanserine zemin hazırlıyor.gibi işlenmiş ve katkılı ettenöneriliyor. Her günsebze ve meyve tüketmek gerekiyor.Yapılanaraştırmalar, alkol kullanımının kolon verektum kanserine zemin hazırladığını gözlerönüne seriyor. Gündeiçenlerde kolon kanserineyakalanma riskiartıyor. Sigarave alkol birlikte kullanıldığında kolon kanseririski daha da artıyor.sağlığa verdiği zarar, bilimselçalışmalarla ortaya konuluyor. Diyabetten kalpve damar hastalıklarına kadar birçok sorunayol açan aşırı kilo, kolonkanserine de zeminhazırlıyor. Herkolon kanseririskini yüzde 5 artırıyor.Modern çağın insansağlığına verdiği enbüyük zararlardan biri olan hareketsizlikhızla yaygınlaşıyor. Oysatempolu egzersiz ya dakolon kanserinden dekorunmada büyük fayda sağlıyor.Ailede kanser öyküsü varsa butestlerin yapımına daha erkenyaşlarda başlamak, erken tanıiçin büyük fayda sağlıyor.Çünkü ailede 1. dereceyakınlarda kolon kanseriolması, kanserKalsiyum ve D vitaminibağırsaktaki zararlıtoksikleri engelliyor.Kansere yol açan inflamasyonu(yangı) baskılıyor. Hücreçoğalmasını önlüyor.Yoğun ve sürekli stres,bağışıklık sistemini çökertiyor.Diğer taraftan düzenli uyku dakanserden korunmada önemlirol oynuyor.50 yaşın üzerindeki kişiler.Daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri tanısı almış olanlar.Kalın bağırsak kanseri, 'polip' denilen iyi huylutümörlerin zemininde gelişiyor. Bu poliplerin kolonoskopi sırasında çıkarılarak kanser gelişiminin önlendiğini belirten"Son yıllarda tarama programları nın da yaygınlaşmasıyla kolon ve rektum kanseri tespit edilen hasta sayısı artıyor. Kolon kanserinin sıklığının genç yaşlarda artış göstermesi üzerine tarama yaşının 40-45'e çekilebilir. Kolonoskopi kolon kanseri sıklığını yüzde 80 azaltıyor" açıklamasını yapıyor.Karın ağrısıDışkıda taze kan olmasıAçıklanamayan kilo kaybı.KuşburnuKırmızı BiberHavuçVişneCevizKirazAhududuErikŞeftaliSoğanSoya fasulyesiTurpSarımsak