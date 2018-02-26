Çürük diş ihmale gelmez

Sindirimin başladığı ilk halka olan dişlerin sağlıklı olması, sağlıklı bir beden anlamına geliyor. Diş Hekimi ZaferKazak, ağızdaki bakterilerin böbrekler başta olmak üzere diğer organların sağlığını etkilediğini belirtiyor. "Ağızdaki çürük, kan yolu ile böbreklere yayılabilir ve hastalıklara yol açabilir" uyarısında bulunuyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: "Ağız içi bakteriler vücuttaki birçok organın rahatsızlanmasına neden olabilir. Ağız ve diş sağlığına her zaman özen gösterilmeli ve düzenli olarak diş muayenesi yaptırılmalıdır."
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