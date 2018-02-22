Egzamanın ilacı zeytinyağı
Soğuk havanın neden olduğu cilt kuruluğu, tedavi edilmediğinde egzamaya neden olabiliyor. Diyetisyen Emre Uzun, “Avokado ve çikolata yiyin. Zeytini ve yağını tüketmeyi ihmal etmeyin” diyor
Balık: Bol miktarda Omega 3, E vitamini ve çinko içeriyor. Böylece cilt altı yağ tabakasını, cildin yumuşaklığını ve nem seviyesini koruyor.
Avokado: İçerdiği yağ ile cildin esnek ve nemli kalmasını sağlıyor. Kırışıklıkları ve yaşlanmayı engelliyor.
Ceviz: Vücudu bakteri ve iltihaplanmalardan koruyor. Cilt yaralarının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlıyor.
Patates ve balkabağı: İçerdikleri A vitamini ile ciltteki kuruluğu ve kırışıklığı azaltıyor.
Renkli dolmalık biberler: A ve C vitaminleri ile cilde canlı bir görünüm kazandırıyor.
Brokoli: Kansersavar bir sebze olarak biliniyor. Dolayısıyla cildimizi, cilt kanserinden de koruyor.
Çikolata: Kakao, cildin nemli kalmasını sağlıyor. Kan dolaşımını hızlandırıp cilt hücrelerini besliyor.
Yeşil çay: Yaşlanmaya karşı cildi koruyor. Cilde esneklik veriyor.
BUNLARA DİKKAT!
Sağlıklı bir cilde sahip olmak için, alkol ve sigaradan uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine sık sık egzersiz yapılması öneriliyor. Egzersiz sırasında ortaya çıkan terleme ile cilt gözenekleri açılıyor. Böylece cildimiz doğal olarak nemleniyor. Kan akışı hızlandığından cilt daha iyi besleniyor.
HURMA VE AVOKADO DOPİNGİ
(İsteyen puding olarak da hazırlayabilir.)
MALZEMELER
2 yemek kaşığı kakao
1 avokado
1 çay bardağı soya sütü
4 hurma Vanilya (isteğe bağlı)
Ceviz
HAZIRLANIŞI
Avokadoyu yıkadıktan sonra kabuğunu soyup güzelce dilimleyin. Hurmaları ılık suda ıslatıp yumuşamasını sağlayın. Ardından avokadoyu ve hurmaları, 1 çay bardağı soya sütü ile rondodan geçirin. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Kırdığınız cevizleri üzerine serpin ve afiyetle yiyin. (Süt miktarını artırıp, hurma yerine bal koyarsanız, pudingi içecek olarak tüketebilirsiniz)
Etiketler: Zeytin Yağı
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.