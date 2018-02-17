Sıcak içecekler reflüyü tetikler
Prof. Dr. Polat, düzensiz beslenme ve stresin, mide düşmanı olduğunu söyledi ve ekledi: Çok sıcak ve soğuk içecekler reflüyü tetikler. Hastalığa karşı bol su için. Süt ve yoğurt tüketin
ORGANLARI ETKİLER
Mide ağrısına, gastritler, 12 parmak barsak ülserleri ve tümörleri neden olabilir. Organ nedenli ağrılar da mideyi etkiler. Pankreas, safra kesesi iltihapları, tümörleri, kalp ve zona gibi hastalıklar mide ağrısıyla karışabilir. Dolgunluk hissi, çabuk doyma, inatçı bulantı, inatçı ağrı, kusma ve kansızlık, en önemli belirtiler olarak karşımıza çıkar. Mide ağrısı mevsim geçişlerinde tekrarlayabilir.
ÇAY-KAHVE: GASTRİT
En yaygın mide hastalıklarından biri olan gastrit, aşırı yağlı gıdalar tüketen ve çay-kahve gibi içecekleri normalden fazla içen kişilerde daha sık görülür. Gastritin en önemli belirtileri, midenin üst bölümünde oluşan ağrılar, midede yanma, geğirti, iştahsızlık ve şişkinliktir.
ACIDAN KAÇININ
Yaygın bir diğer mide hastalığı olan reflü ise en çok midenin yanması şeklinde ortaya çıkar. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü, bulantı ve kusma da görülen diğer önemli reflü belirtileridir. Boyunda, omuzda, kolda hatta kalbe yakın bir yerde ağrıların artması şeklinde de belirtiler verebilir. Gastrit ve reflüyü, düzensiz beslenme, aşırı acılı, baharatlı, kızarmış, salamura gıdalar, sigara, alkol, çok soğuk ve çok sıcak içecekler, romatizma ilaçları ve ağrı kesiciler tetikleyebilir.
HAPI YUTMAYIN!
Kötü beslenme ve stres, mide ağrılarına yol açıyor. Alınabilecek basit önlemler, mide hastalıklarına karşı koruyor. Mideyi rahatlatan öneriler şöyle sıralanıyor:
Fazla yemek yemekten kaçının.
Kakao, çay, kahve ve gazlı içecek tüketimini azaltın.
Çikolata ve benzeri abur cuburları tüketmeyin.
Yağlı besinlerden, özellikle de kızartmalardan uzak durun.
Gece geç saatte yemek yemeyin.
Bol bol su için. Süt ve yoğurt tüketimini arttırın.
Midenizi yormayacak haşlama ve çorba gibi yemekler tercih edin.
Domates, portakal ve mandalina gibi asitli meyveler mide ağrısını şiddetlendirebilir.
Doktorunuz mide koruyucu ilaç tavsiye ettiyse tedavinize özen gösterin.
Gerekmedikçe ilaç kullanmaktan kaçının.
Stresten uzak durmaya çalışın.
MİDE DOSTU BESİNLER
Uzmanlar, mide dostu besinleri açıkladı:
Karnabahar: Mideyi asit saldırılarından korur.
Zencefil: Serbest radikallere karşı oldukça etkili olan zencefil, mide ağrısı tedavisinde kullanılır.
Rezene: Mide için rezene tohumu çok etkilidir.
Yulaf: Lif kaynağı yulaf, mideyi rahatlatır. Reflüye iyi gelir.
Balık: Demir ve omega-3 kaynağı balık, reflü ağrısını engeller.
Muz: Reflü hastalarının tercih edebileceği meyvelerin başında muz gelir.
Papatya: Mide kaslarını rahatlatır. Hazımsızlığın neden olduğu mide ağrılarını dindirir.
Yoğurt: Midenin genel sağlığı için faydalıdır. Hazımsızlık nedeniyle meydana gelen mide ağrılarını giderir.
Karadut: Sindirimi kolaylaştırır, mide rahatsızlıklarını önler.
Limon: C vitamini içeren limon suyu, serbest radikalleri ortadan kaldırarak olası mide ağrılarını tedavi etmeye yardımcı olabilir.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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