Güç kekikte
Yemeklerin vazgeçilmezi olan kekik, cinsel isteği ve gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek, kısırlık tedavisini destekliyor
Öksürüğü keser.
Grip hastalığına karşı korur.
Kalp krizi riskini düşürür.
Diş eti hastalıklarına iyi gelir.
Romatizma ağrılarını hafifletir.
Baş ağrısını geçirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Cinsel isteği artırır.
Kansere karşı korur.
Saç dökülmesini önler.
Tansiyonu düşürür.
Cildi güzelleştirir.
Boğaz ağrısını dindirir.
Kan şekerini düzenler.
Etiketler: kekik
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
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