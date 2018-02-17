;
Yol Durumu
  1. Her hastalık iyileşir
  2. Her yaşta mutluluk

Güç te

Yemeklerin vazgeçilmezi olan , cinsel isteği ve gücü artırıyor. Sperm kalitesini yükselterek, kısırlık tedavisini destekliyor

Güç kekikte
Özellikle et yemeklerinin vazgeçilmezi olan , sağlık saçıyor. Demir, manganez, potasyum ve kalsiyum bakımından zengin olan kekik, kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü artırıyor. Aynı zamanda sperm kalitesini de yükselten kekik, çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde kekiğin sağlığa olan faydaları şu şekilde açıklanıyor:
Öksürüğü keser.
Grip hastalığına karşı korur.
Kalp krizi riskini düşürür.
Diş eti hastalıklarına iyi gelir.
Romatizma ağrılarını hafifletir.
Baş ağrısını geçirir.
Hazmı kolaylaştırır.
Cinsel isteği artırır.
Kansere karşı korur.
Saç dökülmesini önler.
Tansiyonu düşürür.
Cildi güzelleştirir.
Boğaz ağrısını dindirir.
Kan şekerini düzenler.
Etiketler:
  • 17 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar