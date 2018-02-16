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ye göze gelme!

Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, gözümüzü açtı! nın nı koruduğunu ve sarı nokta hastalığını engellediğini açıkladı

Yumurta ye göze gelme!
Necmettin Erbakan Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özkağnıcı, dengeli beslenmenin nı olumlu etkilediğini belirtti. Özellikle nın eşsiz bir kaynak olduğunu söyleyen Özkaynacı, yumurtanın A, B ve C vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin de görme problemi oluşturabileceğine dikkat çekti. Özkağnıcı, "Çocukluktan itibaren dengeli beslenmenin göz sağlığına birçok faydası var. Bu dengeli beslenmenin içerisinde de olmazsa olmazlarımızdan biri de yumurtadır. Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Göz problemi yaşayan, büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde en az bir yumurta tüketmelidir" dedi. Özellikle 50'li yaşlardan sonra sarı nokta hastalığının görülebildiğini ifade eden Özkağnıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Gözde meydana gelen sarı nokta hastalığı kalıcı körlüğe yol açabiliyor. Ancak erken dönemde tedavi edilebildiği gibi ilerlemesi de engellenebiliyor. Bu çerçevede yumurtanın sarısının tüketilmesi de bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. Yani bu hastalık riski olan hastaların en azından koruyucu olarak bu besini tüketmesi lazım. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum."
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