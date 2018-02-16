Yumurta ye göze gelme!

Necmettin Erbakan Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. AhmetÖzkağnıcı, dengeli beslenmenin göz sağlığını olumlu etkilediğini belirtti. Özellikle yumurtanın eşsiz bir kaynak olduğunu söyleyen Özkaynacı, yumurtanın A, B veC vitaminleri içerdiğini, A vitamininin özellikle gözün retina kısmındaki ışık iletiminde önemli bir rol üstlendiğini, bunun eksikliğinin de görme problemioluşturabileceğine dikkat çekti. Özkağnıcı, "Çocukluktan itibaren dengeli beslenmenin göz sağlığına birçok faydası var. Bu dengeli beslenmenin içerisinde de olmazsa olmazlarımızdan biri de yumurtadır. Yumurta tüketmek göz sağlığına iyi geliyor. Göz problemi yaşayan, büyüme çağındaki çocuklar ile yetişkinler, ortaya çıkabilecek göz hastalıklarını önlemek için günde en az bir yumurta tüketmelidir" dedi. Özellikle 50'li yaşlardan sonra sarı nokta hastalığının görülebildiğini ifade eden Özkağnıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Gözde meydana gelen sarınokta hastalığı kalıcı körlüğeyol açabiliyor. Ancak erken dönemde tedavi edilebildiği gibi ilerlemesi de engellenebiliyor. Bu çerçevede yumurtanın sarısının tüketilmesi de bu hastalığın ilerlemesini önlüyor. Yani bu hastalık riski olan hastaların en azından koruyucu olarak bu besini tüketmesi lazım. Bunu kesinlikletavsiye ediyorum."
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