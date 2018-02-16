Her yaşta mutluluk
Diyetisyen Şan, hamur işi ve şekerin gençlik düşmanı olduğunu söyledi. Cinsel sağlığın ömrünü uzatan gıdaların da listesini verdi: Kadınlar çikolata, erkekler keçiboynuzu yesin
FINDIK ENERJİ VERİR
Enerji veren yiyeceklerle yüksek kalorili yiyecekler aynı şeymiş gibi algılanabilir. Aslında durum tamamen farklıdır. Çok yüksek kalorili şekerli ya da beyaz unlu gıdalar, enerjimizi artırmak yerine kan şekerimizde ani dalgalanmalar yarattığından sürekli halsizlik ve uyku hali yapabilir. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen, posadan zengin vitamin ve mineral deposu protein içeren, sağlıklı yağ içeriği olan gıdalar tercih edilmeli. İşte enerji veren besinler:
Derisiz beyaz et
Çiğ fındıkbadem- ceviz
Elma, armut, portakal gibi şekeri az posası zengin meyveler
Posası zengin olan yulaf
Kaliteli protein kaynağımız yumurta
Yeşil yapraklı sebzeler
1 parça bitter çikolata.
AŞKIN İLACI
Yaş ilerledikçe cinsel istek de azalmaya başlıyor. Ancak bazı besinler, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Erkekler için afrodizyak besinler: Badem, keçiboynuzu, maydanoz, ceviz, incir, susam, nar, kereviz, kuşkonmaz, bezelye, enginar, greyfurt, vanilya, pekmez, tarçın, kekik, kivi, domates, fesleğen, şalgam, kuşkonmaz, salatalık, hindistan cevizi ve roka. Kadınlar için afrodizyak besinler: Çikolata, tarçın, ahududu, çilek, kırmızı biber, köri, kek, nane, yulaf ezmesi ve vanilya.
MENOPOZDAN KORKMAYIN
Menopozda kalsiyum ihtiyacı artar. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalar, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, badem gibi yağlı tohumlar, bu dönemde artan kalsiyum ihtiyacını karşılar. Ayrıca fırsat buldukça güneş ışığı almak ve doktor tarafından gerekli görülürse ek D vitamini almak doğru olacaktır.
TANSİYONA SARIMSAK
Yüksek tansiyonu önleminin en önemli kuralı, zararlı besinlerden uzak durmaktır. Tuzlu peynir, zeytin, hazır ayran, turşu, kavrulmuş kuruyemişler, şarküteri ürünleri, kebap, döner gibi işlenmiş yağlı etler, katı yağlı hamur işleri ve ağır tatlılar tüketilmemeli. Her öğünde sarımsak, salatada bol limon, her gün mutlaka 2-3 ceviz önleyici besinlerdendir.
ŞEKERE NOHUT
Şeker hastaları, beyaz unlu gıdalar, pirinç, patates, havuç, mısır, şeker içeren her türlü yiyecek, hazır veya taze meyve suları ve kuru meyvelere dikkat etmeli. Öğün araları 3 saati geçmemeli. Fasulye, nohut, bezelye, yeşil ve kırmızı mercimek, tam tahıllı ürünler, bol posa içeren yiyecekler ile her öğünde ilave salata kan şekerini kontrol için önemlidir.
GÜÇLÜ KEMİKLER İÇİN KEFİR
Kemik erimesine karşı gerekli vitaminleri düzenli tüketmemiz çok önemlidir. Bu nedenle kalsiyum, A vitamini, magnezyum, çinko, potasyum, D vitamini içeren besinlerden faydalanmak gerekir. Güçlü kemikler için şunlar tüketilmelidir: Süt, yoğurt, kefir, ceviz, badem, fındık, brokoli, ıspanak, kuru baklagiller, karaciğer, kivi, incir, balık, yumurta, lahana, bulgur, mantar, kırmızı et, kuşkonmaz, tahıllar, yeşil çay, tereyağı.
Etiketler: Çikolata , keçiboynuzu
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Gazete
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