Fast-food kısır ediyor

Hormonal değişiklikler, ileri yaş, kötü beslenme, ilaç kullanımı, yorgunluk ve stres gibi etkenler, cinsel hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Dengeli ve doğru beslenme, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Fastfood tarzı gıdalar ise aşk hayatını tehdit eden en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, cinsel isteği azaltan ve hatta kısırlığa yol açan besinlere dikkat çekiyor. KAHVE: Gün içerisinde tüketilen 5-6 fincan kahve, libidoyu (cinsel dürtü) düşürür. DENİZ ÜRÜNLERİ: Balıktaki civa ve toksinler, cinsel fonksiyonları düzenleyen hormonların üretildiği endokrin sistemine zarar verebilir. İlla deniz ürünü yiyecekseniz somon, istiridye ve karides tüketebilirsiniz. FAST-FOOD: Cinsel isteği azaltan fast-food, testosteron seviyesini düşürür. Erkeklerde sperm kalitesini ve sayısını azaltarak kısırlığa yol açar. KONSERVE YİYECEKLER: Koruyucu maddeler içeren konserve yiyecekler, spermleri olumsuz etkiler ve üreme sorunlarına yol açar. TATLANDIRICI: Yapay tatlandırıcılar, vücudunuzdaki serotonin salınımını azaltan aspartam içeriyor. Bu nedenle cinsel isteği azaltıyor. ALKOL : Vücudun su dengesini bozar. Erkeklerde erken boşalmaya sebep olabilir. Kadınların ise orgazma ulaşmasını zorlaştırır. SOYA: Soyadaki fitoöstrojenler, hormonal dengesizliğe neden olur. Cinsel performansı düşürür.
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