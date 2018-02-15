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Hem ten hem de kemikten olmayın

Hem dişten hem de kemikten olmayın
Diş hekimi Pertev Kökdemir, eti kanamasının toplumumuzda sık karşılaşılan ve çoğu zaman geçiştirilen bir hastalık olduğunu açıkladı. kanamasının, diş kayıpları başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetiklediğini söyleyen Kökdemir, "Diş eti kanaması, diş eti iltihabının bir göstergesidir. Tedavi edilmezse uzun dönemde dişlerin etrafındaki kemiğin erimesine ve son olarak da diş kayıplarına sebep olur" ifadelerini kullandı. Diş eti hastalıklarının ilerleyen yaşlarda daha sık görüldüğünü de belirten Kökdemir, şu açıklamaları yaptı: "İyi bir ağız bakımı ve diş eti tedavileri yapıldıktan sonra diş eti kanamaları önlenebilir. Diş eti hastalıkları, sigara kullananlarda, antidepresan ilaç kullananlarda, diş gıcırdatanlarda ve yetersiz beslenenlerde daha sık görülür."
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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