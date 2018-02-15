Hem dişten hem de kemikten olmayın

Diş hekimi Pertev Kökdemir, diş eti kanamasının toplumumuzda sık karşılaşılan ve çoğu zaman geçiştirilen bir hastalık olduğunu açıkladı. Diş eti kanamasının, diş kayıpları başta olmak üzere ciddi hastalıkları tetiklediğini söyleyen Kökdemir, "Dişeti kanaması, diş eti iltihabının birgöstergesidir. Tedavi edilmezse uzundönemde dişlerin etrafındaki kemiğinerimesine ve son olarak da diş kayıplarınasebep olur" ifadelerini kullandı. Diş eti hastalıklarının ilerleyen yaşlarda daha sık görüldüğünü de belirten Kökdemir, şu açıklamaları yaptı: "İyi bir ağız bakımı ve diş eti tedavileri yapıldıktan sonra diş eti kanamaları önlenebilir. Diş eti hastalıkları, sigara kullananlarda, antidepresan ilaç kullananlarda, diş gıcırdatanlarda ve yetersiz beslenenlerde daha sık görülür."
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