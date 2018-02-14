Ceviz yemeyi unutma!
Alzheimer, çoğu zaman 20 yıl öncesinden ufak unutkanlıklarla ‘Geliyorum’ diyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Eser Buluş, “Yakınlarınızın bile adını unutuyorsanız, doktora gidin. Mutlaka ceviz yiyin” diyor
HIZLA ARTIYOR...
Alzheimer'ın görülme sıklığı, yaşla beraber artıyor. 65 yaş ve üzerinde görülme sıklığı yüzde 15 iken, 80 yaşından sonra bu sıklık yüzde 50'lere kadar yükseliyor. Dünyada 15 milyon, Türkiye'de ise 250 bin Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. Ortalama yaşam süresinin giderek artmasıyla, hasta sayısının da artacağı düşünülüyor. Kadınlarda, erkeklerden daha sık görülüyor.
GENETİK YAPI ÖNEMLİ
Sosyal, psikolojik, çevresel faktörler ve genetik yapı hastalığın başlamasında ve ilerlemesinde önemli rol oynuyor. Alzheimer'ın yüzde 2'si ailevi dediğimiz Alzheimer hastalığını oluşturuyor. Bu hastalarda 21., 14., ve 1. kromozomlardaki mutasyonlar sonucunda üretilen bozuk proteinlerin beyinde birikmesi ile hastalık çok daha erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor.
ZİHİN EGZERSİZLERİ ÖNERİLİYOR...
Alzheimer'ı koruyucu etkisinden dolayı bulmaca çözme, satranç oynama, sudoku doldurma gibi zihinsel aktiviteler öneriliyor. Ayrıca haftada 3-4 kez, 30 dakikalık tempolu yürüyüş veya yüzme gibi fiziksel aktiviteler tavsiye ediliyor. Uyku düzeni, Alzheimer'dan korunmada büyük önem taşıyor. Kişinin erken dönemde fark ettiği, tanıdıklarının isimlerini unutma veya evin yolunu karıştırma gibi durumlarda mutlaka nöroloji hekimine gitmeleri öneriliyor.
HAFİF EVRE
Yakınlarının isimlerini bilmekte zorlanmak.
Eşyaların yerlerini bulmakta güçlük çekmek.
Matematiksel hesapları yapamamak.
Giderek az konuşma, suskunluk.
Kelime bulmakta zorlanmak.
Aynı soru ve cümleleri tekrar etmek.
Sorulara geç cevap vermek.
ORTA EVRE
Yer ve zaman kavramlarında bozulma.
Tanıdığı çevrede ve adreste kaybolma durumları.
Anlama bozukları ve yanlış anlamalar.
Halüsinasyon görmek.
Uykusuzluk ve huzursuzluk.
Giyinme ve kişisel bakımını tek başına yapamamak.
Gece ile gündüzü karıştırmak.
İLERİ EVRE
Tamamen geçmişte yaşamak.
Aile üyelerini tanımaz hale gelmek.
Konuşulan konuyu anlayamak, konuyla ilişki kuramamak.
Amaçsız gezinmeler, huzursuzluk ve bağırma halleri.
Beslenme ihtiyacını tak başına karşılayamamak.
Yatağa bağımlı hale gelmek.
AKDENİZ TİPİ BESLENİN
Alzheimersız bir yaşlılık için gençlik döneminden itibaren beslenme şekli, uyku düzeni, kilo durumu ve sosyal hayata dikkat edilmesi gerekiyor. Akdeniz tipi beslenme, doymuş yağ asitlerinden uzak durulması, daha çok bitkisel kaynaklı yağlar tüketilmesi öneriliyor. Yağsız kırmızı et ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmesi Alzheimer'ı önlüyor. Omega-3 deposu ceviz ve balık da sağlıklı bir beyinin vazgeçilmez unsurları arasında bulunuyor.
Etiketler: Alzheimer
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Gazete
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