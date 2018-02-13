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da mutluluk var

Kış mevsiminin vazgeçilmez meyvesi , den koruyor. Cinsel arzuyu artırıyor. Çiftlere mutluluğu vaat ediyor...

Mandalinada mutluluk var
Kokusuyla akıllara kazınan, kış denildiğinde akla ilk gelen meyve olan , herkes tarafından çok seviliyor. Karbonhidrat zengini olan bu mucizevi meyve, bol miktarda lif, protein, potasyum, kalsiyum, bakır, E ve C vitamini içeriyor. Sağlığımıza pek çok katkısı olan mandalina, cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Folik asit zengini mandalina, hormonları çalıştırıyor. Erkeklerde sperm sayısını artırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel arzuyu tetikliyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi pek çok kış hastalığına kalkan olan mandalinanın sağlığa olan diğer faydaları ise şöyle...
Kötü kolesterolü düşürür. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.
Kan basıncını düzenler. Kalp hastalıklarından korur.
Lif içeriği ile kilo vermeyi kolaylaştırır. Tokluk hissi verir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklardan korur.
C vitamini ile cildi besler. Kırışıklıkları azaltır.
Saçlardaki kırıkları onarır. Dökülmeyi engeller.
Antioksidan etkisi ile den korur.
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