Mandalinada mutluluk var

Kokusuyla akıllara kazınan, kış denildiğinde akla ilk gelen meyve olan mandalina, herkes tarafından çok seviliyor. Karbonhidrat zengini olan bu mucizevi meyve, bol miktarda lif, protein, potasyum, kalsiyum, bakır, E ve C vitamini içeriyor. Sağlığımıza pek çok katkısı olan mandalina, cinsel hayatında sorun yaşayan çiftlerin yardımına koşuyor. Folikasit zengini mandalina, hormonlarıçalıştırıyor. Erkeklerdesperm sayısını artırıyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel arzuyu tetikliyor. Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi pek çok kış hastalığına kalkan olan mandalinanın sağlığa olan diğer faydaları ise şöyle... Kötü kolesterolü düşürür. Damar tıkanıklığı riskini azaltır. Kan basıncını düzenler.Kalp hastalıklarından korur. Lif içeriği ile kilo vermeyi kolaylaştırır. Tokluk hissi verir. Bağışıklık sisteminigüçlendirir. Hastalıklardankorur. C vitamini ile cildi besler. Kırışıklıkları azaltır. Saçlardaki kırıklarıonarır. Dökülmeyi engeller. Antioksidan etkisi ile kanserden korur.
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