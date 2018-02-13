Boy kısalması kemik erimesine işaret
Kadınların kabusu olan osteoporoz yani kemik erimesi, sinsi ilerliyor. Dr. Mustafa Ünal, uyardı: “Sık sık boyunuzu ölçün, yürüyüş yapın”
50 YAŞ SONRASI TEHLİKELİ
Osteoporoz, genellikle 50 yaşından sonra menopoza giren kadınlarda görülür. Menopoz sonrası, östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte kemikler üzerindeki olumlu ve koruyucu etkisi ortadan kalkar. Kadınlarda daha sık rastlanmasının diğer bir nedeni ise kadınlarda, erkeklere oranla kemik kütlesinin yüzde 25 oranda daha az olmasıdır. Bebeğin uzun süre emzirilmesi, dörtten fazla sayıda doğum yapılması kadınlarda osteoporozun daha sık olmasına neden olur. Açık ten ve renkli gözlü, kısa boylu zayıf ve narin kadın tiplerinde daha sık osteoporoza rastlanır.
KEMİKLERİ KIRIYOR!
Osteoporoz, kalça ve omurga kırıklarına bile neden olabilmektedir. Kırıklar beraberinde ağrı, yatağa bağımlı hale gelme, yaşam kalitesinde bozulmanın yanı sıra, bel omur kırıkları, boyda kısalma, kamburlaşma, solunum zorluğuna yol açar. Çoğunlukla cerrahi bir müdahale gerektirdiği için ölüm oranını da artırır.
BELİRTİ VERMEZ
Sinsi ilerleyen bir hastalık olan osteoporoz, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi şarttır. Kemik erimesi, bel ağrısı, boy kısalması, solunum zorluğu, kamburluk gibi şikayetler oluşturabilir. Hastanın boyunun ölçülmesi; muayenede hastanın gençliğinde bildiği boy uzunluğundan 4,0 cm veya daha önceki muayenede kaydedilmiş boy uzunluğundan 1,5- 2 cm daha az olması önemli bir bulgudur.
TUZU AZALTIN PEKMEZ TÜKETİN
Kemik erimesini önlemek için kalsiyum tüketilmelidir. Kalsiyum için en iyi kaynaklar; süt ve süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve pekmezdir. Kalsiyumun idrarla atımına neden olduğunden yemeklere aşırı tuz eklenmemelidir. Aşırı kafein tüketilmemeli, kafein içeren çay, kahve, kola vs. tüketimi sınırlanmalıdır. Doymuş yağ içeren besinlerden uzak durulmalıdır.
YÜRÜYÜŞ YAPIN
Egzersiz kemiklerin korunması için çok önemlidir. Osteoporoz hastalarına yürüyüş, aerobik, tenis, pilates gibi egzersizler önerilir. Bu egzersizlerden herhangi biri, haftada 3-4 gün 30-60 dakika süre ile yapılabilir. Ayrıca haftada en az 3 kez 30 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Sigaradan uzak durulmalıdır.
GÜNEŞLENİN
Sağlıklı kemikler için D vitamini ihtiyacının karşılanması gerekir. Bunun için güneş ışınlarından uygun şekilde ve düzenli olarak yararlanılmalıdır. Kış aylarında öğle saatlerinde, yaz aylarında ise kuşluk ve ikindi saatlerinde güneşlenilmesi gerekir.
EV KAZALARIDAN KORUNUN
Osteoporozu olan kadınların ev işi yaparken kazalarından korunması, kırık riskini azaltır. Her iki diz üzerinde yer silmek yerine uzun saplı malzemeler kullanmak yararlı olabilir. Sağlıklı bir omurga duruşu çok önemlidir. Öne fazla eğilmek, yükseğe uzanmak, kas ve eklem sağlığını olumsuz etkiler. Bu nedenle merdiven kullanmak, çamaşır asarken sepeti yüksek bir taburenin üzerine koymak faydalı olabilir. Alışverişte ağır çantaların elde veya omuzda taşımak, omurgaya zarar verir. Yüksek topuklu ayakkabı ayakkabı yerine kas ve iskelet sağlığı açısından tabanı düz ayakkabılar tercih edilmelidir.
Etiketler: kemik erimesi
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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