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Aşk acısı!

Aşk acısı!
Yemekleri lezzetlendiren acı biber, cinsel hayatı da tatlandırıyor. Kalsiyum, potasyum ve C vitamini deposu olan biber, 'afrodizyak' etkiler yapıyor. Kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteği tetikliyor. Biber, ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Vücuda veren biber, cinsel gücü arttırıcı etkiler gösteriyor. Uzmanlar, in sağlığa olan faydalarını şöyle sıralıyor:
Kilo vermeye yardım eder.
Cildi güzelleştirir.
Vücuda enerji verir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Göz sağlığını korur.
Kanseri önler.
Hafızaya iyi gelir.
Ağrıları dindirir.
Kalp krizini önler.
Cinsel gücü arttırır.
GRİBE karşı korur.

C vitamini deposu acı biber, cinsel isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere ilaç etkisi yapıyor.
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