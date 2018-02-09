Aşk acısı!

Yemeklerilezzetlendiren acı biber,cinsel hayatı da tatlandırıyor.Kalsiyum, potasyum ve Cvitamini deposu olan biber,'afrodizyak' etkiler yapıyor.Kadınlarda ve erkeklerdecinsel isteği tetikliyor.Biber, ayrıca kan dolaşımınıhızlandırarak iktidarsızlıksorunu yaşayan erkeklerinimdadına yetişiyor. Vücudaenerji veren biber, cinsel gücüarttırıcı etkiler gösteriyor.Uzmanlar, acı biberin sağlığaolan faydalarını şöyle sıralıyor: Kilo vermeye yardım eder. Cildi güzelleştirir. Vücuda enerji verir. Bağışıklık sisteminigüçlendirir. Göz sağlığını korur. Kanseri önler. Hafızaya iyi gelir. Ağrıları dindirir. Kalp krizini önler. Cinsel gücü arttırır. GRİBE karşı korur.
C vitamini deposu acı biber, cinsel isteği arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklere ilaç etkisi yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.