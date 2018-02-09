Ağız kokusu reflü habercisi

Uzman Dr. Ömer Faruk Yolcu, reflü hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Dr. Yolcu, hastalığın en önemli belirtilerinin göğüste yukarıya doğru yayılan yanma, seskısıklığı, hıçkırık, ağız kokusu ve şişlik olduğunu söyledi. Reflünün endoskopi ile teşhis edildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Yolcu, asit giderici ilaçlarla hastalığın tedavi edildiğini belirtti. Yolcu, hastalığa karşı korunma yöntemleriyle ilgili de şunları söyledi: "Yüksekyastıkta yatın. Az miktarda sık ve düzenli yemek yiyin. Yiyecekleri yavaş yiyip,iyi çiğneyin. Kızartmalardan ve çikolatadan kaçının. Kahvedenuzak durun. Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının. Dar giysiler giymeyin."
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