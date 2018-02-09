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Ağız kokusu habercisi

Ağız kokusu reflü habercisi
Uzman Dr. Ömer Faruk Yolcu, reflü hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Dr. Yolcu, hastalığın en önemli belirtilerinin göğüste yukarıya doğru yayılan yanma, ses kısıklığı, hıçkırık, ağız kokusu ve şişlik olduğunu söyledi. nün endoskopi ile teşhis edildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Yolcu, asit giderici ilaçlarla hastalığın tedavi edildiğini belirtti. Yolcu, hastalığa karşı korunma yöntemleriyle ilgili de şunları söyledi: "Yüksek yastıkta yatın. Az miktarda sık ve düzenli yemek yiyin. Yiyecekleri yavaş yiyip, iyi çiğneyin. Kızartmalardan ve çikolatadan kaçının. Kahveden uzak durun. Çok baharatlı yiyeceklerden, turşu ve sirkeden kaçının. Dar giysiler giymeyin."
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