Kanser tedavisinde ‘doğal’ tehlike

Çağın vebası kanser, dünya genelinde büyük bir hızla yayılıyor. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerin izlendiği tedavi sürecinde, beslenme tarzı ve yaşam stili büyük önem taşıyor. VKV AmerikanHastanesi Beslenme veDiyet bölümünden UzmanDiyetisyen Tuğçe Aytulu da kanserin tedavisi sırasında beslenmenin önemine vurgu yapıyor. "Tedaviler sırasında doğru beslenme yöntemlerini bilmek hastanın tedaviyi rahat geçirmesi ve konforu açısından oldukça önemli. Ancak bazı durumlarda hasta ve yakınları destek ürünler, bitki kürleri gibi yöntemlere yönelebiliyor.
YAN ETKİLERİ ARTIRIYOR... Bilinçsizce veya kulaktan dolma bilgilerle uygulanan yöntemler, hastanın tedavisinin daha da zorlaşmasına neden olabiliyor. Örneğin kemoterapiye bağlı bulantılar yaşanırken kaynatılmış bazı bitki sularının tüketilmesi bu bulantıların daha da artmasına neden olabiliyor" uyarısında bulunuyor.
HEPSİ 'ZARARSIZ' DEĞİL! Hastaların tedaviye destek olduğuna dair bir kanıtın olmadığı bitki özleri gibi ürünlerden uzak durması gerektiğine vurgu yapan Diyetisyen Aytulu şöyle devam ediyor: "Bazı bitkiler ve gıdalar kemoterapilerle etkileşime girebiliyor. Bu durumda tedavinin etkisi bozulabiliyor. Her 'doğal' olana 'zararsız' demek yanlış olur. Birçok ilaç da aslında bitkilerden elde edilir. Ancak bu ilaçlarda doz, kullanım şekli, olabilecek yan etkiler bilinir. Ama bitkisel ürünlerde doz, yan etki gibi önemli noktalar soru işaretidir. Bu sebeple bilinçsizce tedavi edici amaçlarla kullanılmamalıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.