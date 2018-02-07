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H'avuç' dolusu mutluluk

A vitamini deposu , gözleri besliyor. Cinsel isteği artırıyor. Sperm kalitesini yükseltip erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor...

Havuç dolusu mutluluk
Gözlere iyi geldiği bilinen , cinsel sağlığı da besliyor. Mükemmel bir A vitamini kaynağı olan havuç, afrodizyak etkili besinlerin başında yer alıyor. Bu sebze, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm sayısını da arttırdığı kanıtlanan havuç, bu özelliğiyle bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Havucun sağlığa olan diğer faydaları ise şu şekilde özetleniyor:

Hafızayı güçlendiriyor.
Gözleri kuvvetlendiriyor.
Erken bunama riskini azaltıyor.
Kalp hastalıklarına kalkan oluyor.
Kanserden koruyor.
Baş ağrısını kesiyor.
Sindirimi kolaylaştırıyor.
Hazımsızlığı bitiriyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklardan koruyor.
Kanı temizliyor.
Tansiyonu, kolesterolü düşürüyor.
Cildi besleyip yaşlanmayı geciktiriyor.
Diş sağlığını koruyor.
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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