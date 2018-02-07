H'avuç' dolusu mutluluk

Gözlere iyi geldiği bilinen havuç, cinsel sağlığı da besliyor. Mükemmel bir Avitamini kaynağı olan havuç, afrodizyaketkili besinlerin başında yer alıyor. Bu sebze, erkeklerde ve kadınlarda cinsel isteği arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak, erkeklerin korkulu rüyası olan iktidarsızlık riskini azaltıyor. Sperm sayısını da arttırdığı kanıtlanan havuç, bu özelliğiyle bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Havucun sağlığa olan diğerfaydaları ise şu şekilde özetleniyor:
Hafızayı güçlendiriyor. Gözleri kuvvetlendiriyor. Erken bunama riskini azaltıyor. Kalp hastalıklarına kalkan oluyor. Kanserden koruyor. Baş ağrısını kesiyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Hazımsızlığı bitiriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip, hastalıklardan koruyor. Kanı temizliyor. Tansiyonu, kolesterolü düşürüyor. Cildi besleyip yaşlanmayı geciktiriyor. Diş sağlığını koruyor.
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