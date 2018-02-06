Mutluluk bozada

Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından boza, darı irmiği, şeker ve sudan üretiliyor. İçerisinde demir, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminlerini barındıran bu mucizevi içeriğin faydaları saymakla bitmiyor. Cinsel hayatı renklendiren boza, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Cinsel soğukluğu bitiriyor. Sperm kalitesini artırıyor. Anne sütünü arttırıcı özelliği ile bilinen boza grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Bozanın diğer faydaları ise şöyle: Kemik sağlığını koruyor. Kanserle mücadele ediyor. Sindirim sistemini besliyor. Hazmı kolaylaştırıyor. Soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıklardan koruyor. İçerisindeki B vitamini ile vücuda enerji veriyor. Mutluluk hormonunu tetikliyor. Stresi bitiriyor. Cildi besliyor. Öksürüğü dindiriyor. Zihin açıyor. Beyni besliyor. Sinirlerin yatıştırıyor. Yorgunluğu bitiriyor. Bağırsak florasını düzenliyor. Anne sütünü artırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.