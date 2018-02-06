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Yol Durumu
  1. Vitaminsizlik saçları döker
  2. Kalp soğuk havayı sevmez

Mutluluk da

Şifa deposu kış içeceği , mutluluk veriyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Vücuda verip cinsel gücü artırıyor...

Mutluluk bozada
Kış aylarının vazgeçilmez tatlarından , darı irmiği, şeker ve sudan üretiliyor. İçerisinde demir, fosfor, sodyum, A, B1, B2 ve E vitaminlerini barındıran bu mucizevi içeriğin faydaları saymakla bitmiyor. Cinsel hayatı renklendiren boza, çiftlerin yüzünü güldürüyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Cinsel soğukluğu bitiriyor. Sperm kalitesini artırıyor. Anne sütünü arttırıcı özelliği ile bilinen boza grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Bozanın diğer faydaları ise şöyle:
Kemik sağlığını koruyor.
Kanserle mücadele ediyor.
Sindirim sistemini besliyor.
Hazmı kolaylaştırıyor.
Soğuk algınlığına bağlı rahatsızlıklardan koruyor.
İçerisindeki B vitamini ile vücuda enerji veriyor.
Mutluluk hormonunu tetikliyor.
Stresi bitiriyor.
Cildi besliyor.
Öksürüğü dindiriyor.
Zihin açıyor. Beyni besliyor.
Sinirlerin yatıştırıyor.
Yorgunluğu bitiriyor.
Bağırsak florasını düzenliyor.
Anne sütünü artırıyor.
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