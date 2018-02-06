Kulak rahatsızlıkları baş döndürüyor

Baş ve vücutta herhangi bir hareket olmaksızın ortaya çıkan baş dönmesi (vertigo) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülüyor. Medicana Kadıköy HastanesiNöroloji Uzmanı Uzm. Dr. OğuzhanOnultan, hastalığın tek taraflı işitme kaybı ile ortaya çıktığının altını çiziyor. "Periferik vertigo (iç kulağa bağlı) sıklıkla kulakta çınlama, işitme kaybı ile birlikte görülür ve nörolojik bulgular içermez. Sersemlik hissinin ne sıklıkla oluştuğu, ne kadar sürdüğü önemlidir" diyor.
ÇİFT GÖRME, PELTEKLİK Yataktayken ortaya çıkan baş dönmesinin iç kulağa işaret ettiğini belirten Dr. Oğuzhan Onultan şöyle devam ediyor: "Yüksek ses veya titreşimle, hareket eden şeyleri takip ederken, tek taraflı işitme kaybı ve etrafın dönmesiyle ortaya çıkıyorsa, iç kulağı düşündürür. Çift görme, dilde peltekleşme ise beyinle ilgilidir. Bulantıda, hem iç kulak hem de beyinle bir rahatsızlık olabilir."
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