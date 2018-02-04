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Kırk yıl hatırı var

Tadıyla sohbetleri tatlandıran , sağlığı da koruyor. Yorgunluğu bitiriyor. Hafızayı güçlendirip ömrü uzatıyor...

Kırk yıl hatırı var
Yeni bir güne başlarken, keyifli arkadaş sohbetlerinde, uykusuz geçecek uzun gecelerde, soğuk kış gecelerinde içimizi ısıtan sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Tiryakilerin vazgeçilmezi arasında bulunan kahvenin bildiğimiz kadar bilmediğimiz özellik ve yararları da olduğuna değinen Reem Nöropsikiyatri Kliniği'nden Dr. Mehmet Yavuz, şu bilgileri veriyor:

YORGUNLUĞU BİTİRİR: Sabahları güne zinde başlanmanın yolu, kahveden geçiyor. Sabah içilen kahve, beyin hücrelerini olumlu yönde etkiliyor.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Yapılan incelemeler, kafein kullanımının uzun dönemde hafızayı güçlendirdiğini gözler önüne seriyor. Ancak yaş faktörü dikkate alındığında, beyin gelişiminin en hızlı olduğu bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde tüketilen kafein, beyin gelişimini geciktiriyor. Hamile kadınların da kahve tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kahve; gelişim dönemindeki bebeklerde dikkat eksikliği, öğrenme sorunları gibi problemlere neden olabiliyor.

ÖMRÜ UZATIYOR: Günde içilen 2-3 bardak kahve, demanstan koruyor. İçerisindeki kafein, Parkinson'a yakalanma riskini de azaltıyor. Kalp damar hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve kanser gibi sağlık problemlerinden koruyor. Bu hastalıkların neden olduğu ölüm riskini ortadan kaldırıyor.

DEPRESYONU ÖNLÜYOR: Kahve, kokusyla bile rahatlatıyor. Son yapılan araştırmalara göre günde ortalama 4 kupa kahve içen kişiler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 daha az depresyona giriyor. Araştırmacılar, kahvenin mutluluk vermesinin nedenini, içindeki güvenilir antioksidanlara bağlıyor. Ayrıca, kahvenin hafif bir antidepresan gibi etki gösterip, serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olduğu da düşünülüyor.
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