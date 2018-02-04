Kırk yıl hatırı var
Tadıyla sohbetleri tatlandıran kahve, sağlığı da koruyor. Yorgunluğu bitiriyor. Hafızayı güçlendirip ömrü uzatıyor...
YORGUNLUĞU BİTİRİR: Sabahları güne zinde başlanmanın yolu, kahveden geçiyor. Sabah içilen kahve, beyin hücrelerini olumlu yönde etkiliyor.
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Yapılan incelemeler, kafein kullanımının uzun dönemde hafızayı güçlendirdiğini gözler önüne seriyor. Ancak yaş faktörü dikkate alındığında, beyin gelişiminin en hızlı olduğu bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde tüketilen kafein, beyin gelişimini geciktiriyor. Hamile kadınların da kahve tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kahve; gelişim dönemindeki bebeklerde dikkat eksikliği, öğrenme sorunları gibi problemlere neden olabiliyor.
ÖMRÜ UZATIYOR: Günde içilen 2-3 bardak kahve, demanstan koruyor. İçerisindeki kafein, Parkinson'a yakalanma riskini de azaltıyor. Kalp damar hastalıkları, karaciğer rahatsızlıkları ve kanser gibi sağlık problemlerinden koruyor. Bu hastalıkların neden olduğu ölüm riskini ortadan kaldırıyor.
DEPRESYONU ÖNLÜYOR: Kahve, kokusyla bile rahatlatıyor. Son yapılan araştırmalara göre günde ortalama 4 kupa kahve içen kişiler, hiç içmeyenlere oranla yüzde 10 daha az depresyona giriyor. Araştırmacılar, kahvenin mutluluk vermesinin nedenini, içindeki güvenilir antioksidanlara bağlıyor. Ayrıca, kahvenin hafif bir antidepresan gibi etki gösterip, serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olduğu da düşünülüyor.
Etiketler: kahve
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Gazete
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