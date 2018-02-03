Kanser tedavisinde greyfurt alarmı!

Uzman Diyetisyen Tuğçe Aytulu, kanser tedavisi sürerken içeriğinde ne olduğu bilinmeyen bitkisel destek almanın, yarardan çok zarar getirebileceğini söyledi. Aytulu, sözlerineşöyle devam etti: "Bazı bitkiler ve gıdalar kemoterapilerle etkileşime girebiliyor. Bu durumdatedavinin etkisibozulabiliyor. Örneğin, greyfurt ve narda bulunan bazı maddeler, çoğu kemoterapi ajanıyla etkileşiyor ve ilaçların etkilerini istenmeyenşekilde artırabiliyor veya azaltabiliyor. Dolayısıylakemoterapialırkenaynı esnadaçok miktarda greyfurtve nar suyu içmekyarardan çokzarar getirebiliyor. Bilinçsizce kullanılan bazı bitkiler de bazı değerlerin artmasına neden olup, kemoterapininaksamasına bile sebep olabilir. Yani her 'doğal' olana 'Zararsız' demek yanlış olur."
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