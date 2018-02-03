;
Yol Durumu
  1. Boğaz enfeksiyonu paradan bulaşıyor
  2. Aşka maydanoz

tedavisinde alarmı!

Diyetisyen Aytulu, tedavisinde beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: ve nar suyu içmek yarardan çok Tuğçe Aytulu zarar getirebilir.

Kanser tedavisinde greyfurt alarmı!
Uzman Diyetisyen Tuğçe Aytulu, tedavisi sürerken içeriğinde ne olduğu bilinmeyen bitkisel destek almanın, yarardan çok zarar getirebileceğini söyledi. Aytulu, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı bitkiler ve gıdalar kemoterapilerle etkileşime girebiliyor. Bu durumda tedavinin etkisi bozulabiliyor. Örneğin, ve narda bulunan bazı maddeler, çoğu kemoterapi ajanıyla etkileşiyor ve ilaçların etkilerini istenmeyen şekilde artırabiliyor veya azaltabiliyor. Dolayısıyla kemoterapi alırken aynı esnada çok miktarda greyfurt ve nar suyu içmek yarardan çok zarar getirebiliyor. Bilinçsizce kullanılan bazı bitkiler de bazı değerlerin artmasına neden olup, kemoterapinin aksamasına bile sebep olabilir. Yani her 'doğal' olana 'Zararsız' demek yanlış olur."
Etiketler: ,
  • 03 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar