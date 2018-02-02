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nin gücü

Dr. Seval Taşdemir, çocuk sahibi olmak isteyen erkekleri yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı: Güçlü bir afrodizyak olan ve somon balığı, sperm sayısını arttırır. Fast-food tarzı beslenme ise olumsuz etkiler yapar

İstiridyenin gücü
Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, hamilelik için sperm kalitesinin önemli olduğunu açıkladı. "Düşük sperm kalitesi, uzun süre gebeliğin oluşmamasına neden olabilir" diyen Taşdemir, erkeklerin sperm sayısının son 50 yılda yarı yarıya azaldığını vurguladı. Taşdemir, aşırı yağlı fast-food tarzı yiyeceklerin sperm sayısını ve hareketliliğini kötü yönde etkilediğini söyleyerek beslenme şeklinin sperm kalitesini etkilediğini anlattı. Taşdemir, sperm kalitesini arttıran besinler hakkında şu açıklamaları yaptı: "Omega-3 asitleri açısından zengin bir besin kaynağı olan somon balığı, sperm kalitesini olumlu etkiler. Güçlü bir afrodizyak istiridye ve kırmızı et türevleri de sperm kalitesini yükseltir. Kırmızı sebzeler, yumurta, mantar, kuşkonmaz, ıspanak, zencefil, keçi boynuzu, kuru yemişler içerdikleri besinler açısından hem sperm hareketliliğini artırır hem de sperm sağlığını geliştirir. A, B1, C, D vitaminleri, çinko ve antioksidanlar spermin sağlıklı olmasını sağlar."
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