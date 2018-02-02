İstiridyenin gücü

Dr. Seval Taşdemir, çocuk sahibi olmak isteyen erkekleri yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı: Güçlü bir afrodizyak olan istiridye ve somon balığı, sperm sayısını arttırır. Fast-food tarzı beslenme ise olumsuz etkiler yapar
Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. SevalTaşdemir, hamilelik için sperm kalitesininönemli olduğunu açıkladı. "Düşüksperm kalitesi, uzun süre gebeliğinoluşmamasına neden olabilir" diyenTaşdemir, erkeklerin sperm sayısının son50 yılda yarı yarıya azaldığını vurguladı.Taşdemir, aşırı yağlı fast-food tarzıyiyeceklerin sperm sayısını ve hareketliliğinikötü yönde etkilediğini söyleyerek beslenmeşeklinin sperm kalitesini etkilediğini anlattı.Taşdemir, sperm kalitesini arttıran besinlerhakkında şu açıklamaları yaptı: "Omega-3asitleri açısından zengin bir besin kaynağıolan somon balığı, sperm kalitesini olumluetkiler. Güçlü bir afrodizyak istiridye vekırmızı et türevleri de sperm kalitesiniyükseltir. Kırmızı sebzeler, yumurta,mantar, kuşkonmaz, ıspanak, zencefil, keçiboynuzu, kuru yemişler içerdikleri besinleraçısından hem sperm hareketliliğini artırırhem de sperm sağlığını geliştirir. A, B1, C,D vitaminleri, çinko ve antioksidanlarspermin sağlıklı olmasını sağlar."
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