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Vitamin eksikliği baş ağrıtıyor

Vitamin eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, D vitamini eksikliğinin na bile neden olabileceğini belirtiyor. "Yaşlılar ve çocuklarda kas ve kemik sağlığı açısından D vitamini oldukça önemli. Ayrıca kalp ve kanser hastalıklarından da koruyor. Kış aylarında balık, yumurta ve süt ürünleri gibi D vitamini zengini besinler tüketmeliyiz" diyor.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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