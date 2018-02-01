Vitamin eksikliği baş ağrıtıyor

D vitamini vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Eksikliği, ciddi sağlık sorunlarını tetikliyor. AnadoluSağlık Merkezi BeslenmeUzmanı Ulaş Özdemir, D vitamini eksikliğinin baş ağrısına bile neden olabileceğini belirtiyor. "Yaşlılar ve çocuklarda kas ve kemik sağlığı açısından D vitamini oldukça önemli. Ayrıca kalp ve kanser hastalıklarından da koruyor. Kış aylarında balık, yumurta ve süt ürünleri gibi D vitamini zengini besinler tüketmeliyiz" diyor.
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