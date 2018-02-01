Marifet portakalda!

Vitamin deposu kış meyvesi portakal, faydalarıyla dikkat çekiyor. C vitamini zengini olan bu mucizevi meyve, bağışıklık sistemini güçlendirip cinsel sağlığı koruyor. Kan dolaşımınıhızlandırıp iktidar sorunuyaşayan erkeklerin yüzünügüldürüyor. Sperm kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisinde de kullanılıyor. Portakalın sağlığa olan faydalarışöyle sıralanıyor:
● Böbrek taşlarını döküyor.
● Kolesterolü düşürüyor
● Kan şekerini düzenliyor.
● Kanser riskini azaltıyor.
● Beyin sağlığını koruyor.
● Romatizmaya savaş açıyor.
● Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
● Göz sağlığını koruyor.
● Yaşlanmayı geciktiriyor.
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