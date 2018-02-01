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Yol Durumu
  1. Vitamin eksikliği baş ağrıtıyor
  2. Gribe altın gibi tavsiye

Marifet da!

İçerisindeki C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren , cinsel hayatı da renklendiriyor. İktidar sorunu yaşayan erkeklerin yüzünü güldürüyor...

Marifet portakalda!
Vitamin deposu kış meyvesi , faydalarıyla dikkat çekiyor. C vitamini zengini olan bu mucizevi meyve, bağışıklık sistemini güçlendirip cinsel sağlığı koruyor. Kan dolaşımını hızlandırıp iktidar sorunu yaşayan erkeklerin yüzünü güldürüyor. Sperm kalitesini artırıyor. Çocuk sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisinde de kullanılıyor. Portakalın sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
● Böbrek taşlarını döküyor.
● Kolesterolü düşürüyor
● Kan şekerini düzenliyor.
● Kanser riskini azaltıyor.
● Beyin sağlığını koruyor.
● Romatizmaya savaş açıyor.
● Kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
● Göz sağlığını koruyor.
● Yaşlanmayı geciktiriyor.
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  • 01 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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