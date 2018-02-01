Gribe altın gibi tavsiye

SIVI TÜKETİN, BOL SU İÇİN
Diyetisyen Uzun, kışın yapılan en büyük hatanın az su içmek olduğunu söylüyor. "Su vücut fonksiyonlarını düzenli çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış aylarında siyah çay yerine bağışıklık dostu kuşburnu, yeşil çay, ıhlamur gibi bitki çayları için" önerisinde bulunuyor.
PROTEİNE ÖNEM VERİN
Kış aylarında protein ağırlıklı beslenmek de gripten koruyor. Yumurta, süt, tavuk balık gibi besinleri öneren Uzun, "Tavukla hazırlanacak çorbalar virüslerle savaşır. Şehriyeli tavuk çorbasını sofralarınızdan eksik etmeyin" diyor.
SARIMSAK, KARABİBER
Diyetisyen Uzun, sarımsağı mutlaka yemeklerde kullanmamız gerektiğini söylüyor. Karabibere de vurgu yapıyor. "Çorbalarınıza mutlaka karabiber serpin. Çünkü karabiber, ağrı kesici ve ateş düşürücüdür ve sizi gribe karşı korur" diyor.
HAVUÇ, BROKOLİ...
Kış sebze ve meyveleri, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Uzun, havuç, kivi, ıspanak, brokoli, mandalina, portakal ve greyfurt bol miktarda gibi antioksidan zengini sebze ve meyveleri tüktmemiz gerektiğini söylüyor.
KEFİR, BOZA, TURŞU
Uzun, gribin olumsuz etkilediği boşaltım sistemimizi korumak için yoğurt, kefir, peynir, turşu, boza ve tarhana gibi probiyotik zengini besinler tüketmemizi öneriyor.
E VİTAMİNİ
E vitamini de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayçekirdeği, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlerde bol miktarda E vitamini bulunuyor.
İLAÇ GİBİ ZERDEÇAL
Antioksidan zengini zerdeçal, doğal bir ağrı dindirici özellik gösteriyor. Düzenli olarak tüketildiğinde soğuk algınlığı, öksürük, grip ve solunum sisteminde oluşan rahatsızlıklara yakalanma riswkini azaltıyor. Özellikle zerdeçal ve bal karışımı, vücudun savunmasını destekleyen, iltihaplanma karşıtı ve antibakteriyel özelliklere sahip doğal bir reçete!
BOL BOL YUDUMLAYIN!
Diyetisyen Emre Uzun'un tarifiyle, sizi gripten koruyacak içecek:
Malzemeler:
1/2 adet kivi
1/2 adet portakal
1 kaşık nar
Yarım bardak su
1/2 çay kaşığı zerdeçal
Meyveleri, vitamin kaybına uğratmamak için iyice yıkayıp kabuklarını soyun. Doğrayın. Kısa süre blenderdan geçirin. Kıvamı damak tadınıza göre ayarlamak için tercihe göre su ekleyin. Zerdeçal ekleyin ve yudumlayın. Vücudunuzun savunma sistemine armağan edin!
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