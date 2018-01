Kansızlığın ilacı ıspanak pazı

eksikliği, dünyada en çok görülen anemi, yani kansızlık türü olarak biliniyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; hemoglobin değerlerinin kadınlarda 12 gr/ dl, erkeklerde 14 gr/dl'nin altına düşmesi durumu "anemi" olarak adlandırıyor. Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıyla ortaya çıkıyor. Demir eksikliği, mide ve bağırsak kanseri gibi hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Memorial Sağlık Grubu İç Hastalıkları Bölümü Uzmanları, kansızlıkla ilgili şu önemli bilgileri veriyor...Kansızlık, demir, folik asit ve B12 vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Demirin yetersiz alımı, yanlış diyet programları nedeniyle yetersiz kalıyor. Bu da demir eksikiğini tetikliyor. Yetişkinlerde çay, kahve tüketiminin fazla olması, etin kavrularak ya da fırında fazla pişirilmesi ile sosis, salam gibi işlenmiş besinlerin sık tüketilmesi, demir eksikliğine neden oluyor. Bazı kişilerde demir bağırsak tarafından yeterince emilemez. Bu da demir eksikliğine neden olan bir başka etken olarak biliniyor.Demir eksikliği tedavisinde doğru tanı çok önemlidir. Gerekli tetkikler ile demir eksikliğine bağlı aneminin neden oluştuğu belirlenir. Demir eksikliği tedavisinde aneminin türüne göre kemik iliği naklinden, kan veremeye kadar pek çok yöntem bulunmaktadır. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli ilaç kullanımı başarı şansını arttırmaktadır.Demir eksikliği ilaçları aç karnına kullanılmalı ve kesinlikle süt ve süt ürünleri ile birlikte tüketilmemelidir. Vücutta yeterli demir depolanabilmesi için en az 6 ay boyunca ilaç kullanımına devam edilmelidir. Demir ilaçları doktor önderliğinde kullanılmalı ve yine doktora danışılmadan bırakılmamalıdır.eksikliğini yenmenin yolu, düzenli ve dengeli beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, mutlaka C vitamini ağırlıklı besinler tüketmek gerektiğini belirtiyor. Çünkü C vitamini, demirin bağırsaklardaki emilimini artırıyor. Süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketilmesi gerekiyor. Bunun dışında, doktorlar şunları yememizi öneriyor:● Kuru meyveler Ispanak , pazı● Pekmez,● Kuruyemişler● Kırmızı et, tavuk ve balık● Yumurta● Pekmez ve üzüm● Kuru baklagiller● C vitamini deposu sebze-meyveler■ Kansızlığı önlemenin bir yolu da çay ve kahveyi yemek sırasında ya da hemen sonrasından tüketmemekten geçiyor. Uzmanlar, çay ve kahveyi mümkün olduğunca ara öğünlerde tüketmeyi öneriyor. Ayrıca çayı açık ve limonla birlikte tüketmek gerektiğinin altını çiziyor.eksikliğine bağlı kansızlık bazı durumlarda belirti göstermez. Ancak belirtilerin başında, yorgunluk gelmektedir. Bunların yanı sıra demir eksikliği şu belirtileri gösterir:Cilt solgunluğu,Konsantrasyon bozukluğu,Baş ağrısı,Ellerde ve ayaklarda uyuşma,Sinirlilik hali,Kulakların uğuldaması,Dudaklarda çatlaklarTırnakların çabuk kırılması,Saçlarda dökülme sayılabilir.