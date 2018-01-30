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Yol Durumu
  1. Pizza, hamburger, dondurma yedi, bu hale geldi
  2. Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması nedir, ne zaman yaşanacak?

Güç da

Vitamin deposu , cinsel gücü ve isteği arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek bebek sahibi olamayan erkeklerin imdadına yetişiyor

Güç ayvada
Kış sofralarının vazgeçilmesi olan , afrodizyak etkiler yapıyor. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan ayva, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını hızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. "Doğal viagra" olarak kabul edilen ayva aynı zamanda sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Ayvanın sağlığına olan faydaları şöyle sıralanıyor:
Kilo vermeye katkı sağlıyor.
● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Saçların uzamasına yardımcı oluyor.
● Cildin genç kalmasına yardım ediyor.
Kanser riskini azaltıyor.
● Kalp-damar sağlığını koruyor.
Sindirime yardımcı oluyor.
● Kansızlığa iyi geliyor.
Kötü nefes kokusunu önlüyor.
● Cinsel isteği arttırıyor.
Çocukların zihinsel gelişimini destekliyor.
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