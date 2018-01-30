Güç ayvada

Kış sofralarının vazgeçilmesi olan ayva, afrodizyak etkiler yapıyor. A ve B vitaminleri açısından oldukça zengin olan ayva, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımınıhızlandırarak iktidarsızlık sorununa çare oluyor. "Doğal viagra" olarak kabul edilen ayva aynı zamanda sperm sayısını arttırarak kısırlık tedavisine destek oluyor. Ayvanınsağlığına olanfaydaları şöylesıralanıyor:
● Kilo vermeye katkı sağlıyor.
● Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
● Saçların uzamasına yardımcı oluyor.
● Cildin genç kalmasına yardım ediyor.
● Kanser riskini azaltıyor.
● Kalp-damar sağlığını koruyor.
● Sindirime yardımcı oluyor.
● Kansızlığa iyi geliyor.
● Kötü nefes kokusunu önlüyor.
● Cinsel isteği arttırıyor.
● Çocukların zihinsel gelişiminidestekliyor.
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