Koah, öksürük, balgam çıkarma,nefes darlığı, hışıltılı solunum, nefesalmada güçlük gibi belirtilerle kendisinigösteriyor. Genetik ve çevresel faktörler, buhastalığa yakalanma riskini yükseltiyor. Enönemli risk faktörleri arsında tütün kullanımıve hava kirliliği bulunuyor. Sigara içenlerin,içmeyenlere oranla hastalığa yakalanma oranıyüzde 20 olarak biliniyor. Oldukça yaygınolan bu hastalık, Türkiye'de yaklaşık 3 milyoninsanda görülüyor. Önlenebilen ve tedavisiolan bir hastalık olan KOAH'ı yenmek,sağlıklı beslenmekten ve zararlı alışkanlıklarıbitirmekten geçiyor. Herkesin evindebulunan şifa deposu doğal besinler, KOAHile mücadelede hastaların yardımına koşuyor.Uzmanlar bu bitkileri şöyle sıralıyor... Zencefil: Vücutta meydana gelen işlevselbozuklukları bitiriyor. Akciğer fonksiyonlarınıeskisi gibi sağlıklı hale getiriyor. Nefes darlığışikayetine son veriyor. Sarımsak: Vücut ağrılarını dindiripgöğüste oluşan şişkinliği gideriyor. Hastalıkboyunca devam eden mukozanın dindirilmesinisağlıyor. Karabiber: Kan dolaşımını hızlandırıpvücuda ısı veriyor. İçerisine bal katılarakkullanıldığında göğüsü yumuşatıyor. Siyah Çay: Vücudun bağışıklık sisteminiartırıyor. Solunum yollarını rahatlatıyor. Enaz 3 bardak siyah çay içilmesi, nefes darlığısorununu bitiriyor.
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