 ;
Yol Durumu
  1. Sindirimin ilacı turşu
  2. Fıstık gibi mutluluk

koah'ın da ilacı!

Sarımsak koahın da ilacı!
Koah, öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hışıltılı solunum, nefes almada güçlük gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Genetik ve çevresel faktörler, bu hastalığa yakalanma riskini yükseltiyor. En önemli risk faktörleri arsında tütün kullanımı ve hava kirliliği bulunuyor. Sigara içenlerin, içmeyenlere oranla hastalığa yakalanma oranı yüzde 20 olarak biliniyor. Oldukça yaygın olan bu hastalık, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon insanda görülüyor. Önlenebilen ve tedavisi olan bir hastalık olan KOAH'ı yenmek, sağlıklı beslenmekten ve zararlı alışkanlıkları bitirmekten geçiyor. Herkesin evinde bulunan şifa deposu doğal besinler, KOAH ile mücadelede hastaların yardımına koşuyor. Uzmanlar bu bitkileri şöyle sıralıyor...
Zencefil: Vücutta meydana gelen işlevsel bozuklukları bitiriyor. Akciğer fonksiyonlarını eskisi gibi sağlıklı hale getiriyor. Nefes darlığı şikayetine son veriyor.
Sarımsak: Vücut ağrılarını dindirip göğüste oluşan şişkinliği gideriyor. Hastalık boyunca devam eden mukozanın dindirilmesini sağlıyor.
Karabiber: Kan dolaşımını hızlandırıp vücuda ısı veriyor. İçerisine bal katılarak kullanıldığında göğüsü yumuşatıyor.
Siyah Çay: Vücudun bağışıklık sistemini artırıyor. Solunum yollarını rahatlatıyor. En az 3 bardak siyah çay içilmesi, nefes darlığı sorununu bitiriyor.
Etiketler:
  • 27 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar