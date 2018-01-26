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Yol Durumu
  1. Kulak çınlaması şeker habercisi
  2. Eşim ilişki sırasında acı çekiyor

gibi ilişki

Vitamin deposu , cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor

Turp gibi ilişki
Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan , kan akışını hızlandırıyor. Cinsel gücü arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini de yükselten turp, kısırlık tedavisine destek sağlıyor. Mucize sebzenin sağlığa olan faydaları şöyle açıklanıyor:
Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler.
Bağırsakları temizler.
Gut hastalığına karşı korur.
Kanser riskini düşürür.
Kalp sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir.
Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler.
Göz sağlığını korur.
Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği arttırır.
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