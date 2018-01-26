Turp gibi ilişki

Cinsel hayatın ömrünü uzatmak, sağlıklı beslenmeden geçiyor. Cinsel gücü arttıran gıdaların başında turp geliyor. Fosfor, demir, kalsiyum ve C vitamini açısından zengin olan turp, kan akışını hızlandırıyor. Cinsel gücü arttırarak iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Sperm kalitesini de yükselten turp, kısırlık tedavisine destek sağlıyor. Mucize sebzeninsağlığa olan faydalarışöyle açıklanıyor: Tansiyonu düşürür.
Kolesterolü düzenler. Bağırsaklarıtemizler.
Gut hastalığına karşı korur. Kanser riskinidüşürür.
Kalp sağlığını korur. Bağışıklık sisteminigüçlendirir.
Astım hastalarına iyi gelir. Cildi güzelleştirir.
Hücreleri yeniler. Göz sağlığını korur.
Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği arttırır.
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