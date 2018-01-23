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Yol Durumu
  1. Şekeri bırak kanseri yen
  2. Stres ve heyecan kalbi yoruyor

aşkına!

Kişniş aşkına!
Eski zamanlardan beri hekimlerin tercih ettiği baharatların başında gelen in faydaları saymakla bitmiyor. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz kişniş, cinsel gücü ve arzuyu artırıyor. Erkeklerde ereksiyon problemini önlüyor. Kadınlarda isteksizliği bitiriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kalbi de kuvvetlendiren kişniş, kan basıncını düzenliyor. Bu sayede hipertansiyon hastalarının yüzünü güldürüyor. Ayrıca kolesterolü düşürüyor. Kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Sindirim sistemini besleyip hazımsızlığı bitiriyor. İçerisindeki bazı bileşenler, vücuttaki fazla suyun idrar yoluyla atılmasını sağlıyor. DNA hasarını giderip, kanseri önlüyor. Kansızlığı bitiriyor. İçerisinde A ve C vitamini ile gözleri besliyor. Panik atak ve stres sorunu yaşayanların yardımına koşuyor. Kişniş çayı, düzenli ve kontrollü tüketildiğinde rahatlatıyor. Enerji verip, zihni de açıyor.
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