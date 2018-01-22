Sindirimin ilacı turşu

Vücudumuzunikinci beyni olarakadlandırılan bağırsaklar,insan sağlığı için hayatiönem taşıyor. Günlükhayatta maruz kalınanişlenmiş gıdalar, ağrı kesiciler,stres ve uyku düzensizlikleri,bağırsak florasının bozulmasınaneden oluyor. Bağırsaklardakibu düzensizlikle birlikte bozulanmetabolizma, hastalıklarıtetikliyor. Memorial WellnessBeslenme Danışmanı Uz. Dyt.Yeşim Temel Özcan, bağırsakflorasını sağlıklı ve güçlü tutmakiçin şu önerilerde bulunuyor...
İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN İŞLENMİŞ GIDALAR: Paketli gıdalarla birlikte früktoz şurubu ve gluten olmak üzere pek çok istenmeyen maddeye maruz kalınmaktadır. Bunlar, bağırsak florası tahrip edilmektedir.
TAHILLAR : İçeriğindeki glüten ve lektin nedeniyle tahıllarda uzak durulması gereken gıdalardandır.
GDO: Vücuda GDO gıdalar alınması, bağırsak florasındaki faydalı mikroorganizmaları yok etmektedir.
AĞRI KESİCİLER : Kontrolsüz ağrı kesici kullanımı vücuttaki enfeksiyonu şiddetlendirir.
ANTİBİYOTİKLER : Antibiyotikler, mikroplarla birlikte faydalı mikroorganizmaları da öldürür.
AZ UYKU: Günde 7-8 saatten az uyumak, kortizol düzeylerinin artmasına neden olur. Vücudun parasempatik sinir sisteminden uzaklaşmasına yol açar. Bu durumda yine vücut enfeksiyona açık hale gelir.
YOĞURTTAN VAZGEÇMEYİN! KEMİK SUYU: Bağırsak duvarının iyileşmesini sağlar. Yapısında bulunan jelatin, doğal yağlar, mineraller, vitaminler bağırsak duvarının onarılmasında ve astar oluşumunda son derece önemlidir.
TURŞU: Bağırsak yolunun sağlığını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İltihabın ve enfeksiyonların hafiflemesini sağlar. Kolon kanserinden korur.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI: Bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Ayrıca anti bakteriyel, anti viral ve mantar kovucu özelliği bulunmaktadır.
AVOKADO VE YER ELMASI: Avokadonun, bağırsak onarıcı özelliği vardır. Kırmızı pancar, safra asidini uyararak kabızlığa çok iyi gelirken, yer elması ise içerdiği mannan şekeri ile antibakteriyel etkiye sahiptir.
EV YAPIMI YOĞURT: En önemli probiyotik kaynaklarından biri ev yoğurdudur. Bağırsak sağlığını koruyan ögelerin başında gelmektedir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.