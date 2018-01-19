Mercimek ye aşka gel

Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kırmızımercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. B vitamini, demir ve kalsiyum deposu mercimek, vücudu güçlendiriyor. Kandolaşımını hızlandırarakcinsel isteği ve gücüarttırıyor. Sperm kalitesinide yükselten mercimek, buözelliği sayesinde bebeksahibi olamayan erkeklerinkısırlık tedavisine destekoluyor. Mercimeğin sağlığa olan faydaları özetle şöyle açıklanıyor:
Kalp krizi riskini azaltır.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kanseri riskini en aza indirir.
Vücuda enerji verir.
Gözler için faydalıdır.
Anne sütünü artırır.
Şeker hastalığını önler.
Kansızlığa iyi gelir, kan yapar.
Yorgunluğa iyi gelir.
Kolesterolü dengede tutar.
Kabızlığa iyi gelir.
Bağırsakları çalıştırır.
Vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel gücü arttırır.
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