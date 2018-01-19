 ;
Yol Durumu
  1. Alüminyum tencere bunamayı tetikler

ye aşka gel

Mercimek ye aşka gel
Özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor. B vitamini, demir ve kalsiyum deposu , vücudu güçlendiriyor. Kan dolaşımını hızlandırarak cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselten mercimek, bu özelliği sayesinde bebek sahibi olamayan erkeklerin kısırlık tedavisine destek oluyor. Mercimeğin sağlığa olan faydaları özetle şöyle açıklanıyor:
Kalp krizi riskini azaltır.
Yüksek tansiyonu düşürür.
Kanseri riskini en aza indirir.
Vücuda enerji verir.
Gözler için faydalıdır.
Anne sütünü artırır.
Şeker hastalığını önler.
Kansızlığa iyi gelir, kan yapar.
Yorgunluğa iyi gelir.
Kolesterolü dengede tutar.
Kabızlığa iyi gelir.
Bağırsakları çalıştırır.
Vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını sağlar.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel gücü arttırır.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar