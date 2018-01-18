Acı biber tatlı aşk!

Her türlü hastalığın şifası olan sebze-meyveler, cinsel hayata da renk katıyor. Cinsel güç ve isteği arttırıyor. Acı biber, bu konuda çiftlerin yardımına koşuyor. Fransa Grenoble Üniversitesi'ndeyapılan araştırma,acı biber yiyen erkeklerin testosteronhormonunun yükseldiğinedikkat çekiyor. Vücuda enerji verip, afrodizyak etki yaratıyor. Cinsel isteksizliği bitiriyor. Uzmanlar, her gün 1 tane acı biber yememiz gerektiğini söylüyor. İçerdiği vitamin, kalsiyum ve potasyum nedeniyle pek çok hastalığa çare oluyor. Vücudun dayanıklılığını artırıp gribe karşı koruyor. Yakıcı hissi sayesinde sinirleri yumuşatıyor. Kolesterolü düşürüyor. Kansere ve kalp krizi riskine karşı koruyor. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber, felç geçirme riskini en aza indiriyor. Mide rahatsızlıklarını önlüyor. Kabızlık sorununu bitiriyor. Yağ yakma özelliği sayesinde zayıflatıyor. Solunum zorluğu yaşayanların da yardımına koşan acı biber, balgam söktürüyor, bronşit hastalığına iyi geliyor. Bağırsakların da düzenli çalışmasını sağlıyor. Ancak fazla tüketildiğinde hemeroid rahatsızlığını tetikliyor.
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