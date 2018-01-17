Bağışıklık dostu sarımsak

KURTARICI KURU BAKLAGİLLER
Bağırsaklarımızda ortalama 100 trilyon faydalı bakteri bulunuyor. Güçlü bir bağışıklığa sahip olmamız için bağırsak floramızın da sağlıklı olması gerekiyor. Yüksek lif oranına sahip kurubaklagiller, kış aylarında yardımımıza koşuyor. Uzmanlar, haftada 2-3 kez soframızda nohut, kuru fasulye, mercimek, kuru börülce gibi kuru baklagillere mutlaka yer vermemizi öneriyor.
YETERLİ PROTEİN TÜKETİN
Vücudunuz soğuk havalara karşı kendi ısısını koruyabilmek için daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. Ancak sadece karbonhidratla beslenmek ve yetersiz protein alımı, vücut direncini düşürebiliyor. Bu yüzden proteinden zengin kırmızı et, balık, hindi ve kuru baklagillere haftada 4 gün öğünlerinizde mutlaka yer vermemiz gerekiyor.
D VİTAMİNİ OLMAZSA OLMAZ!
D vitamini, kemik dokusunun korunmasının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlenmesinde de önemli rol üstleniyor. Özellikle güneş ışınlarının az olduğu kış mevsiminde süt, balık ve yumurta gibi D vitamini içeren besinleri tüketmet gerekiyor.
KAHVALTIDA YULAFI DENEYİN
Yulaf, içerisindeki beta glukan ve çinko sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yeşim Özcan, kahvaltıda veya ara öğünde yüksek lif içeriğine sahip yulafı tüketmemizi öneriyor.
PROBİYOTİKLERİ UNUTMAYIN
Vücudumuzu zararlı bakterilere karşı koruyan, enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan probiyotikler aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Özellikle yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotiklerden zengin besinlere günlük beslenmenizde mutlaka yer vermeniz gerekiyor.
MUTLAKA SU İÇİN!
Su enfeksiyonlara karşı vücudun direncini artıyor ve toksinlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlıyor. Mide ve bağırsakların temizlenmesi için birincil günde 2.5-3 litre su tüketmek gerekiyor.
BİTKİ ÇAYLARINDAN VAZGEÇMEYİN
Bitki çayları günlük sıvı alımını destekliyor. Yeşim Özcan, hastalıklardan koruyacak çay tarifini sizler için paylaşıyor:
Ihlamur (1 poşet),
Papatya (1 poşet),
Karanfil (4-5 adet),
Zencefil (2-3 ince dilim),
Limon (1-2 dilim) Tüm malzemeleri bir demliğe koyun. Üzerine 1 litre kaynamış suyu ilave edin. Demlenmeye bırakın. İsterseniz çayınızı demlerken tarçın da ilâve edebilirsiniz. Bitkileri 10-15 dakika bekledikten sonra içinden alın. Karanfil, elma, limon dilimleri suyun içinde kalabilir. Bu karışımı her gün 3-4 fincan tüketebilirsiniz.
PORTAKAL, MANDALİNA AKTİOKSİDAN DEPOSU:
C ve E vitamini, enfeksiyonlara savaş açan antioksidanların arasında bulunuyor. Yeşim Özcan, C vitamini zengini elma, armut, portakal, mandalina, greyfurt, E vitamini zengini fındık, elma ve badem tüketmemizi öneriyor. Bu meyveleri günde 3-4 porsiyon tüketmemiz gerektiğini söylüyor.
KAVURMAYIN SUYUNA EKLEYİN
Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sarımsağın antibakteriyel özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtiyor. Sarımsağı genellikle yemeklerimize kavurarak eklediğimize değinen Özcan, "Antioksidan özelliğinden daha fazla yarar sağlamak için sarımsağı kavurmak yerine doğrudan bütün olarak pişmekte olan yemeğin suyuna katmanızda fayda var" diyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.