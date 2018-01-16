Soğuk hava kemikleri vuruyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vücudumuza D vitamini sağlayan güneşin etkisi azalıyor. Uzmanlar, güneşin etkisinin iyice azalacağı bu dönemde hem bağışıklık sistemi hem de kemik sağlığı için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Beslenme DanışmanıProf. Dr. MuazzezGaripağaoğlu, kış aylarında kemik metabolizmasında değişiklikler olduğunu belirtiyor. Yaşlılar başta olmak üzere hemen her yaşta kemik kaybı riskinin arttığını, kemik kayıplarını önleyebilmek için ise kışaylarında, D vitamini vekalsiyumun birlikte veyeterli alınması gerektiğinisöylüyor. şöyle devam ediyor: "D vitamini ve kalsiyum, kemik sağlığının garantisi olan iki besin ögesi.Kemik kayıplarını önleyebilmek için kış aylarında, D vitamini ve Kalsiyum minerali birlikte ve yeterli alınmalıdır. Hamileler ve yaşlıların yanı sıra gelişme çağındaki çocuklar için peynir, hem keyifli bir atıştırmalık hem de kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besindir."
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