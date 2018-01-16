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kemikleri vuruyor

Soğuk hava kemikleri vuruyor
Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vücudumuza D vitamini sağlayan güneşin etkisi azalıyor. Uzmanlar, güneşin etkisinin iyice azalacağı bu dönemde hem bağışıklık sistemi hem de kemik sağlığı için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, kış aylarında kemik metabolizmasında değişiklikler olduğunu belirtiyor. Yaşlılar başta olmak üzere hemen her yaşta kemik kaybı riskinin arttığını, kemik kayıplarını önleyebilmek için ise kış aylarında, D vitamini ve kalsiyumun birlikte ve yeterli alınması gerektiğini söylüyor. şöyle devam ediyor: "D vitamini ve kalsiyum, kemik sağlığının garantisi olan iki besin ögesi.Kemik kayıplarını önleyebilmek için kış aylarında, D vitamini ve Kalsiyum minerali birlikte ve yeterli alınmalıdır. Hamileler ve yaşlıların yanı sıra gelişme çağındaki çocuklar için peynir, hem keyifli bir atıştırmalık hem de kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besindir."
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