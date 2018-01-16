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larımız kışın daha çok dökülüyor

Saçlarımız kışın daha çok dökülüyor
MS Sağlık, Kozmetik ve Danışmanlık şirketi kurucusu Mehtap Serdaroğlu, kış şartlarının ları daha çok döktüğüne dikkat çekiyor. Günde 150 telin üzerinde dökülen saçın, ciddiye alınması gerektiğini söylüyor. "Saç dökülmesinde ilk olarak altında yatan sebepler belirlenmeli. Mevsim ne olursa olsun, günlük olarak 150 telin üzerinde bir saç dökülmeniz varsa bunu ciddiye almanız ve tedaviye başlamanız gerekiyor" diyor.
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