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Fazla oturmak yağlandırıyor

Fazla oturmak yağlandırıyor
Hareketsiz yaşam, pek çok hastalığı beraberinde getiriyor. Özellikle sürekli oturarak çalışmak diyabet, tansiyon ve kalp hastalıklarını tetikliyor. Organlara da zarar veriyor. ABD'li uzmanlar, gün boyu oturarak çalışmanın, karaciğer, pankreas ve böbreklerde ya neden olduğunu belirtiyor. , zayıflarda bile bu rahatsızlıkları tetikliyor.
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