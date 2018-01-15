Soğuk havadaki tehlike: Yüz felci

ISLAK SAÇLA DIŞARI ÇIKMAYIN
Yüz felci, genellikle yüzümüze ani ısı değişimlerinde ortaya çıkıyor. Genellikle baş ağrısının en sık görülme nedenlerinden biri olan ıslak saçla dışarı çıkmak, yüz felcini de tetikliyor. Uzmanlar, özellikle kış aylarında mutlaka saçlarımızı kurutarak dışarı çıkmamızı öneriyor.
MUTLAKA SAKIZ ÇİĞNEYİN
Hastaların, yüz felcinden daha az etkilenmeleri için doktorları tarafından verilen tedavi ve önerilere uymaları gerekiyor. Yüz felci hastalarının yüz kaslarına masaj yapmaları, sıcak uygulamalar ve kaslarını hareket ettirmeleri için mutlaka sakız çiğnemeleri öneriliyor. Bunların dışında hekimin gerekli gördüğü durumlarda fizik tedavi de öneriliyor.
KULAK AĞRISIYLA GELİYOR
Yüz felci, kulak-boğaz enfeksiyonlarından sonra da ortaya çıkabiliyor. Soğuk ve ayaz, kulağın arkasındaki kemiğin içinde ödem birikmesine ve iltihaplanmaya neden oluyor. Şiddetli kulak ağrısı, yüz felcinin habercisi olabiliyor. Bu yüzden, yüz bölgesinin değil, kulağın arkasındaki kemiğin de korunması yüz felci riskini azaltıyor.
Belirtiler kişiden kişiye değişiyor: Yüz felci, genellikle yüzün bir tarafını etkiliyor. Yüz kaslarının çalışmaması nedeniyle özellikle dudak çevresinde, yüzün bir yarısında kayma oluşması, gözü kapamak, konuşmak ve yemek yemekte zorluk çekmek en önemli belirtiler arasında yer alıyor. Dr. Cem Ortaçbayram, ileri vakalarda tat almada güçlük de yaşanabileceğini söylüyor. Belirtilerin, her hastada farklı olabileceğine değiniyor.
Rüzgara dikkat!: Aşırı soğuk hava ve rüzgâr, yüzdeki sinirlere direkt olarak etki ediyor. Soğuk nedeniyle kasların isteksizce kasılması, yüz felci için zemin hazırlıyor. Sorunun oluşumunu önlemek için korunmak son derece önem taşıyor. Bu nedenle, soğuk ve rüzgârlı günlerde atkı ile şapka giymek, otomobil kullanırken camları kapalı tutmak alınabilecek önlemler arasında bulunuyor.
Gözleri koruyun: Yüz felci, cerrahi ya da medikal tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden düzeliyor. Ayrıca, felç süresince tam kapanmayan gözleri enfeksiyonlardan korumak için, antibiyotik, suni gözyaşı ve göz bandı kullanmak gerekiyor. 3 hafta içinde iyileşmeyen yüz felcinde mutlaka EMG testi ile sinir fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekiyor.
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