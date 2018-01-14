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göbek yapıyor!

Stres göbek yapıyor!
Mutsuzluk, ve depresyon gibi duygusal durum değişiklikleri hem ruh halimizi hem kilomuzu etkiliyor. Pek çok diyetisyen, stresin göbek yaptığı söylüyor. Göbek bölgesindeki yağlanmayı önlemek için mutluluk hormonunu besleyen çikolata ve muzun sık sık tüketilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra ceviz, günde 2-3 adet yendiğinde stresi düşürüyor. Öte yandan ekmekte bulunan maya da sinir sistemini etkiliyor. Stresi düşürüyor.
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