Stres göbek yapıyor!

Mutsuzluk, stres ve depresyon gibi duygusal durum değişiklikleri hem ruh halimizi hem kilomuzu etkiliyor. Pek çok diyetisyen, stresin göbek yaptığı söylüyor. Göbek bölgesindeki yağlanmayı önlemek için mutluluk hormonunu besleyen çikolata ve muzun sık sık tüketilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra ceviz, günde 2-3 adet yendiğinde stresi düşürüyor. Öte yandan ekmekte bulunan maya da sinir sistemini etkiliyor. Stresi düşürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.