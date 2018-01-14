Mutluluğa keçiboynuzu

Keçiboynuzu, özellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. İçerisinde karbonhidrat, yağ, sodyum, A ve C vitaminin yanı sıra potasyum ve magnezyum da bulunan keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor. Adeta enerji deposu olankeçiboynuzu, cinsel hayatırenklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve arzuyu artırıyor. Erkeklerdeki sperm sayısını ve kalitesini yükseltiyor. Ayrıca erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Şifa deposu keçiboynuzu bununla da kalmıyor. Özellikle kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi geliyor. Antioksidan etkisiyle gribal enfeksiyonlara ve üşütmeden kaynaklanan hastalıklara karşı da şifa oluyor. Midenin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca mide hastalıklarından koruyor. Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor. İshali kesiyor. Kanserden koruyor. Akciğerleri temizliyor. Sigara ve diğer zararlı maddelerin verdiği zararları gideriyor. Kalp damar hastalıklarından da koruyor. Kanı temizleyip damarların sıkışmasına engel oluyor.
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