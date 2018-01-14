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Mutluluğa

Enerji deposu , afrodizyak etkisiyle cinsel hayatı renklendiriyor. Erkeklerde sperm sayısını ve kalitesini artırıyor. İktidarsızlığı bitiriyor

Mutluluğa keçiboynuzu
Keçiboynuzu, özellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. İçerisinde karbonhidrat, yağ, sodyum, A ve C vitaminin yanı sıra potasyum ve magnezyum da bulunan nun faydaları saymakla bitmiyor. Adeta enerji deposu olan keçiboynuzu, cinsel hayatı renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve arzuyu artırıyor. Erkeklerdeki sperm sayısını ve kalitesini yükseltiyor. Ayrıca erkeklerde iktidarsızlığı bitiriyor. Şifa deposu keçiboynuzu bununla da kalmıyor. Özellikle kış aylarında artan astım atakları ve bronşit hastalıklarına iyi geliyor. Antioksidan etkisiyle gribal enfeksiyonlara ve üşütmeden kaynaklanan hastalıklara karşı da şifa oluyor. Midenin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca mide hastalıklarından koruyor. Bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor. İshali kesiyor. Kanserden koruyor. Akciğerleri temizliyor. Sigara ve diğer zararlı maddelerin verdiği zararları gideriyor. Kalp damar hastalıklarından da koruyor. Kanı temizleyip damarların sıkışmasına engel oluyor.
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