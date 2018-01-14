Kötü kolesterol kışı seviyor

KADINLAR RİSK ALTINDA
Sağlıklı bir insanda kolesterolün üst sınırı 200'dür. Eğer hastanın şeker, kalp veya damar hastalığı varsa, bu sınırı 70'e kadar indirmek gerekir. Kadınlar, erkeklere oranla kolesterol artışına daha yatkındır. Kadınların beslenme alışkanlıkları ve tatlıya olan düşkünlükleri de kolesterole zemin hazırlar.
ÇİKOLATA DAHA MASUM
Vücudumuz doğal olan gıdaları sindirip, sağlıklı bir şekilde kana karışmasına uygundur. Yapay olan gıdalar vücuda girdiği zaman hormonal dengemiz bozulur. Bu etkenler de yağlanmaya yol açar. Başta cips ve bisküvi gibi ambalajlı ürünleri içerisindeki yağlar ve katkı maddeleri nedeniyle fazla tüketmemek gerekir. Çikolata diğer abur cuburlara oranla daha sağlıklı kabul edilir.
10 BİN ADIM ŞART!
Kolesterol daha çok masa başında çalışan kişilerde görülür. Tamamen bozuk beslenme tarzı ve egzersizden uzak bir hayat süren herkeste, kolesterol yüksekliği karşımıza çıkabilir. Aldığımız fazla kaloriyi yakmak için her gün 10 bin adım atmak gerekir.
HALSİZLİK EN BÜYÜK BELİRTİ
Kolesterolün yoğunluğu kan akışını bozar. Bu da; halsizlik, yorgunluk, ellerde ve ayaklarda yanma gibi şikayetler yaratır. Bu şikayetleri olanların mutlaka kolesterol değerleri kontrol edilmelidir. Kolesterol, tedavi edilmediğinde tansiyon, şeker ve kalp hastalığına neden olabilir.
KALBİN EN BÜYÜK DÜŞMANI
Kolesterol, vücudun damar ağında ciddi problemlere neden olduğu için pek çok organda olumsuz etki bırakabilir. Yüksek kolesterol kalp hastalarında da çok tehlikeli bir durumdur. Kolesterolü olan bir kişinin profiline baktığımızda, tipik bir kalp hastası profili oluşturduğunu söyleyebiliriz.
ABUR CUBURU BIRAKIN!
Hastalara hiç önermememize rağmen, pasta, kurabiye yiyeceklerse, evde kendilerinin yapmalarını tavsiye ediyoruz. Pasta, kurabiye gibi yiyeceklerin; bilinen, güvenilen ürünlerle yapılması, vücuda alınan zararı azaltacaktır. Bunları tüketmek yerine en doğrusu, meyve kurularını tercih etmektir. Hiçbir işleme uğramadan, doğal yollardan kurutulup, suyu çekilip saklanmış meyveler tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklardandır.
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