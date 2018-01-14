Güneş yoksa balık var!

Doç. Dr. İhsan Üstün, D vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünün güneşten alındığına dikkat çekiyor. Kış aylarında ise balık tüketmenin, güneşle eş değer olduğunu belirtiyor. Özellikle ton balığı, uskumru, sardalya ve somon gibi yağlı balıklara dikkat çeken Doç. Dr. İhsan Üstün, "Balığı fırında pişirmek, D vitamini kaybını en aza indirir. Böylece daha fazla D vitamini alma imkanı olur. Haftada 1 kez balık tüketmek gerekiyor" diyor.
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