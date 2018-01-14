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Depresyonu le yenin

Depresyonu kerevizle yenin
Kışın erken kararan hava, gün ışığından az yararlanmak ve fiziksel etkinlik alanlarının azalması yatkınlığı olan kişilerde kış depresyonuna neden olabiliyor. Dr. Yavuz Dizdar, kış döneminde depresyonu önlemenin yollarıyla ilgili ipuçları veriyor. Özellikle kış döneminde depresyonu önlemek için aromatik ve keskin kokulu sebze-meyveler daha sık tüketmeyi öneriyor. Bunların başında kereviz geliyor. Kokusu ve aromasıyla bile mutluluk veren , depresyonu önlemeye yardımcı oluyor. Vücuda enerji veriyor. Yavuz Dizdar, özellikle bu dönemde alınan depresyon ilaçlarının geçici bir etkisi olduğuna dikkat çekiyor. "Sorun ortadan kalmadan depresyon kalkmaz" diyor.
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