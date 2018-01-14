 ;
Yol Durumu
  1. Mutluluğa keçiboynuzu
  2. Depresyonu kerevizle yenin

larınızı dikkate alın!

Ağrılarınızı dikkate alın!
Vücudumuzda bir şeyler yolunda gitmediğinde, bedenimiz ile alarm veriyor. Tedavi edilmeyen bu ağrılar, hayatı kabusa çeviriyor. Liv Hospital Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Kader Keskinbora, ağrının kronikleşmeden tedavi edilmesi gerektiğini, başladığı andan itibaren kontrol edilmesini öneriyor. Tedavide en çok geç kalınan ağrılı durum fibromiyalji hastalığından yakınan hastalarda yaşanabiliyor.

İLAÇLAR FAYDA ETMEZ...
Fibromiyalji nedeni tespit edilemeyen, yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteriyor. Bu hastalarda uyku bozuklukları, eklemlerde sabah sertliği, ellerde ve kollarda uyuşma, şişlik hissi gibi şikayetler olabiliyor. Tetkiklerinde ağrıyı açıklayacak patolojiye rastlanmıyor. Bu nedenle çoğu hastanın bu bulguları psikolojik olarak algılanıyor. Bu ağrıların tedavisi de hayatı önem taşıyor. Ağrılı hastalar tedavi edilirken, her bedenin ve yaşamın farklı olduğu, ağrının da kişiye özel olduğunu unutmamak gerekiyor. Başka birine iyi gelen ağrı kesici ilaç ya da tedavi her kişide aynı sonucu veremeyebiliyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar