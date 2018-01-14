Ağrılarınızı dikkate alın!

Vücudumuzda bir şeyler yolunda gitmediğinde, bedenimiz ağrı ile alarm veriyor. Tedavi edilmeyen bu ağrılar, hayatı kabusa çeviriyor. Liv HospitalAlgoloji Uzmanı Prof. Dr. KaderKeskinbora, ağrının kronikleşmeden tedavi edilmesi gerektiğini, başladığı andan itibaren kontrol edilmesini öneriyor. Tedavide en çok geç kalınan ağrılı durum fibromiyalji hastalığından yakınan hastalarda yaşanabiliyor.
İLAÇLAR FAYDA ETMEZ...
Fibromiyalji nedeni tespit edilemeyen, yaygın vücut ağrıları ile kendini gösteriyor. Bu hastalarda uyku bozuklukları, eklemlerde sabah sertliği, ellerde ve kollarda uyuşma, şişlik hissi gibi şikayetler olabiliyor. Tetkiklerinde ağrıyı açıklayacak patolojiye rastlanmıyor. Bu nedenle çoğu hastanın bu bulguları psikolojik olarak algılanıyor. Bu ağrıların tedavisi de hayatı önem taşıyor. Ağrılı hastalar tedavi edilirken, her bedenin ve yaşamın farklı olduğu, ağrının da kişiye özel olduğunu unutmamak gerekiyor. Başka birine iyi gelen ağrı kesici ilaç ya da tedavi her kişide aynı sonucu veremeyebiliyor.
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