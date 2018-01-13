Uyku apnesi yoruyor

Uyku, sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurları arasında bulunuyor. Yeterli sürede veuygun bir ortamdauyuyamamak,vücudundinlenmesine engeloluyor ve pek çoksağlık sorununazemin hazırlıyor. Uyku kalitesini olumsuz etkileyen hastalıkların başında gelen uyku apnesi, gece solunum durmasına neden olarak hayati tehlikelere yol açıyor. MemorialAnkara Hastanesi GöğüsHastalıkları Bölümü'ndenProf. Dr. Metin Özkan, uyku apnesinin gün boyunca bitkin ve yorgun hissetmeyi, konsantrasyonu düşürdüğünü söylüyor. Özellikle araba kullanırken uyuklamaya bile neden olabilecek bu hastalık için uyarıyor. Trafik kazalarının önemli bir kısmının bu hastalık nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.
İNME TEHLİKESİ Uyku apnesi yaşayançocukların okulbaşarısının da düştüğünübelirten Metin Özkan, "Uykuda solunum durduğu zaman kandaki oksijen düşer ve tansiyon yükselir. Bu durumda kalp zorlanır ve ritim bozukluğu, kalp krizi riski artar. Ayrıca bu durum kalp durmasına da neden olabilir" diyor. Apnenin tedavi edilmediğinde inme hastalığına neden olduğunu belirten Metin Özkan, şöyle devam ediyor: "Uyku apnesi, kandaki şeker oranını yükseltir. Ayrıca cinsel isteksizlik ve iktidarsızlığı da sebep olur."
TANI NASIL KONULUR? Uyku apnesi tanısı,uzman doktorlartarafından konulur. Polisomnografi testi ile kişinin gece uykuda bazı cihazlar yardımıyla gözlemlenmesi sağlanır. Tedaviplanlaması, kişiye özelgerçekleştirilmektedir. Yine özel cihazlar sayesinde kişinin uyku esnasında rahat nefes alması sağlanıp, uyku kalitesi artırılır.
BELİRTİLERE DİKKAT
1. Horlama
2. Uykudan boğulur gibi uyanma veya yanınızda yatan kişinin "Nefesin durdu" deyip sizi uyandırması
3. Uyandığınızda boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısı olması
4. Sabah baş ağrısıyla uyanmak
5. Gün boyunca bitkinlik ve uyuma isteğinin olması
6. Dikkatinizi yaptığınız işe verememek
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