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Yol Durumu
  1. Gece çalışmak kanser yapıyor
  2. Adımda kalp sağlığı

yoruyor

Uyku apnesi yoruyor
Uyku, sağlıklı bir yaşamın en önemli unsurları arasında bulunuyor. Yeterli sürede ve uygun bir ortamda uyuyamamak, vücudun dinlenmesine engel oluyor ve pek çok sağlık sorununa zemin hazırlıyor. Uyku kalitesini olumsuz etkileyen hastalıkların başında gelen , gece solunum durmasına neden olarak hayati tehlikelere yol açıyor. Memorial Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Özkan, uyku apnesinin gün boyunca bitkin ve yorgun hissetmeyi, konsantrasyonu düşürdüğünü söylüyor. Özellikle araba kullanırken uyuklamaya bile neden olabilecek bu hastalık için uyarıyor. Trafik kazalarının önemli bir kısmının bu hastalık nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

İNME TEHLİKESİ
Uyku apnesi yaşayan çocukların okul başarısının da düştüğünü belirten Metin Özkan, "Uykuda solunum durduğu zaman kandaki oksijen düşer ve tansiyon yükselir. Bu durumda kalp zorlanır ve ritim bozukluğu, kalp krizi riski artar. Ayrıca bu durum kalp durmasına da neden olabilir" diyor. Apnenin tedavi edilmediğinde inme hastalığına neden olduğunu belirten Metin Özkan, şöyle devam ediyor: "Uyku apnesi, kandaki şeker oranını yükseltir. Ayrıca cinsel isteksizlik ve iktidarsızlığı da sebep olur."

TANI NASIL KONULUR?
Uyku apnesi tanısı, uzman doktorlar tarafından konulur. Polisomnografi testi ile kişinin gece uykuda bazı cihazlar yardımıyla gözlemlenmesi sağlanır. Tedavi planlaması, kişiye özel gerçekleştirilmektedir. Yine özel cihazlar sayesinde kişinin uyku esnasında rahat nefes alması sağlanıp, uyku kalitesi artırılır.

BELİRTİLERE DİKKAT
1. Horlama
2. Uykudan boğulur gibi uyanma veya yanınızda yatan kişinin "Nefesin durdu" deyip sizi uyandırması
3. Uyandığınızda boğaz kuruluğu ve boğaz ağrısı olması
4. Sabah baş ağrısıyla uyanmak
5. Gün boyunca bitkinlik ve uyuma isteğinin olması
6. Dikkatinizi yaptığınız işe verememek
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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