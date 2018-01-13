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Saleple içiniz ısınsın

Kış gecelerinde içimizi ısıtan salep, vücuda veriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırıyor

Saleple içiniz ısınsın
Soğuk kış gecelerinde içtikçe içimizi ısıtan salebin faydaları saymakla bitmiyor. Güçlü bir antioksidan olan salep, bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi rahatsızlıklara şifa oluyor. Ailede herkesin güvenle içebileceği salep, hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor.

SİNDİRİME YARDIMCI
Ara öğünlerde içilen 1 fincan tarçınlı salep uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kan şekerini düzenliyor. Tatlı isteğini bastırıyor. Vücut ısısını artıran salep, kokusuyla da afrodizyak etki içeriyor. Cinsel isteği artırıp, iktidar sorununu bitiriyor. veren salep, kış aylarında herkesin şikayet ettiği halsizliği ortadan kaldırıyor. Mutluluk veriyor. Hafızayı ve zihni güçlendiriyor. Adet düzensizliğini gideriyor. Sindirimi kolaylaştırıp, hemoroidi rahatlatıyor.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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