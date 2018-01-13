Saleple içiniz ısınsın

Soğuk kış gecelerinde içtikçe içimizi ısıtan salebin faydaları saymakla bitmiyor. Güçlü bir antioksidanolan salep, bağışıklık sistemimizigüçlendiriyor. Boğaz ağrısı, öksürük, grip gibi rahatsızlıklara şifa oluyor. Ailede herkesin güvenle içebileceği salep, hastalıklara karşı tam koruma sağlıyor.
SİNDİRİME YARDIMCI
Ara öğünlerde içilen 1 fincan tarçınlı salep uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Kan şekerini düzenliyor. Tatlı isteğini bastırıyor. Vücut ısısını artıran salep, kokusuyla da afrodizyak etki içeriyor. Cinsel isteği artırıp, iktidar sorununu bitiriyor. Enerji veren salep, kış aylarında herkesin şikayet ettiği halsizliği ortadan kaldırıyor. Mutluluk veriyor. Hafızayı ve zihni güçlendiriyor. Adet düzensizliğini gideriyor. Sindirimi kolaylaştırıp, hemoroidi rahatlatıyor.
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